Главы МИД G7 сделали совместное заявление по Украине

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, США), а также Верховный представитель Евросоюза на прошедшей в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности встрече выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и призвали Россию идти по пути дипломатии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике.

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«Мы серьезно обеспокоены угрожающим усилением военного присутствия РФ на границе с Украиной, в незаконно аннексированном Крыму и в Белоруссии. Необоснованное и неоправданное наращивание вооруженных сил России, крупнейшее их развертывание на европейском континенте после Второй мировой войны является вызовом глобальной безопасности и мировому порядку», — говорится в заявлении.

Министры иностранных дел подчеркнули, что поддерживают усилия Германии и Франции в рамках «нормандского формата» по обеспечению полной реализации минских соглашений. Это, на их взгляд, является «единственным путем к прочному политическому решению конфликта на востоке Украины».

В тексте заявления также говорится, что страны G7 подтверждают намерения Киева выполнять минские договоренности и готовность президента Украины Владимира Зеленского «внести конструктивный вклад в этот процесс».

Главы МИД указали, что наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины должны без ограничений выполнять свою работу. Также они подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и приветствовали ее «сдержанную позицию перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации».

«Мы считаем крайне важным помочь сохранить экономическую и финансовую стабильность Украины и благополучие ее народа», — говорится в заявлении.

Главы МИД призвали Россию «идти по пути дипломатии, разрядить напряженность, отвести в значительном объеме силы от границ Украины и полностью соблюдать международные обязательства, включая снижение рисков и прозрачность военных действий».

«Россия не должна сомневаться в том, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия, включая финансовые и экономические санкции против широкого круга секторальных и отдельных целей, что приведет к значительным и беспрецедентным издержкам для российской экономики», — подчеркивается в заявлении.

Ранее «Эксперт» писал, что Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. По данным офиса президента, дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности были посвящены «актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины». Зеленский ждет от этого визита «конкретных договоренностей о предоставлении дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины». Помимо участия в конференции, он планировал встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом и с вице-президентом США Камалой Харрис. В пресс-службе подчеркнули, что визит Зеленского «распланирован динамично», возвращение в Киев ожидается в этот же день.

