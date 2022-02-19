Как зарегистрировать товарный знак – пошаговая инструкция

Именно товарный знак помогает пользователю в ассортименте товаров найти продукцию конкретной марки, а вам – обозначить себя на рынке товаров и услуг, защитившись от действий конкурентов и недоброжелателей. Рассказываем, как правильно оформить товарный знак и сколько это стоит.

Товарный знак – что это и зачем он нужен?

Товарный знак (ТЗ, фирменный логотип, эмблема) - символика, обозначающая конкретного изготовителя. С его помощью продукция производителя не затеряется на рынке, а потребители всегда смогут найти товары нужного бренда.

Например, на прилавке магазина стоит несколько упаковок сока, на каждую из которых нанесён фирменный торговый знак. Покупатель, попробовав все, запомнить, продукция какого бренда вкуснее. А благодаря броскому ТЗ при следующем посещении магазина безошибочно выберет сок понравившегося производителя.

Оформлять торговый знак следует в каждой стране, где вы собираетесь вести предпринимательскую деятельность, используя фирменное обозначение на постоянной основе. Срок действия ТЗ составляет 10 лет. По истечение этого времени его нужно переоформить, продлив период использования. Причём делать это можно сколько угодно раз. Если вы не будете использовать торговый знак в течение 36 месяцев, права на него будут аннулированы.

Какие виды товарного знака существуют

Существует несколько разновидностей ТЗ:

Словесное . Яркий пример – фирменный буквенное обозначение Nike, Adidas или Coca Cola.

. Яркий пример – фирменный буквенное обозначение Nike, Adidas или Coca Cola. Изобразительное . Сюда относятся логотипы брендов, например, Microsoft, Panasonic или GuCci.

. Сюда относятся логотипы брендов, например, Microsoft, Panasonic или GuCci. Объёмное . Можно заказать фирменную картонную упаковку узнаваемой формы со своим логотипом, например как делают, под классическую бутылку бренди RAYNAL.

. Можно заказать фирменную картонную упаковку узнаваемой формы со своим логотипом, например как делают, под классическую бутылку бренди RAYNAL. Комбинированный . Такой вариант сочетает несколько видов – слово и рисунок, эмблема и упаковка, и прочее. Хороший пример – товарный знак бренда WELLA, представляющий собой набросок женского профиля с копной развивающихся волос, дополненный фирменным логотипом.

. Такой вариант сочетает несколько видов – слово и рисунок, эмблема и упаковка, и прочее. Хороший пример – товарный знак бренда WELLA, представляющий собой набросок женского профиля с копной развивающихся волос, дополненный фирменным логотипом. Аудио . Пример – музыкальная заставка любой радиостанции.

. Пример – музыкальная заставка любой радиостанции. Обонятельный. Это самый экзотический вариант. Сюда можно отнести австралийский SPA-салон, который в роли ТЗ запатентовал аромат лимонной травы.

Какие символы запрещено использовать в роли фирменного логотипа

Под запрет попала следующая символика:

Государственные, федеральные эмблемы – гербы, флаги и прочее.

Названия международных организаций, их фирменная эмблема, например, «Юнеско», «ООО» и далее.

Общепринятая символика – «Врачи без границ», Greenpeace, «Красный крест», различные волонтёрские организации и прочее.

Обозначения, вошедшие в привычный обиход – матрёшка, тульский пряник, шотландский виски и т.д.

Названия, которые могут ввести в заблуждение. Например, запрещено регистрировать организацию с наименованием «Российское туристическое агентство» - потребители могут подумать, что компания не частная, а государственная.

Наименования, похожие на уже зарегистрированные. Например, нельзя создать ТЗ «ПростоКвашино», поскольку существует «Простоквашино».

Проверка на оригинальность

При регистрации торгового знака, надзорный орган будет обязательно проверять его на плагиат. Чтобы вас не отправили менять концепцию, оригинальность логотипа желательно проверить самостоятельно до подачи пакета документов. Помочь в этом может платная база «Федерального института промышленной собственности» и некоторые специализированные ресурсы, которые имеют легитимный доступ к информации государственного учреждения. Например, можно воспользоваться услугами сервиса Online Patent.

Проверка осуществляется по трём ключевым показателям:

Графическое. Визуальная схожесть с ТЗ других брендов. Фонетическое. Определение на созвучность названий. Семантическое. Совпадение по смысловому содержанию.

Какие документы понадобятся для регистрации фирменного логотипа

Чтобы запатентовать ТЗ, соберите следующие документы:

заявление на регистрацию, оформленное по образцу;

подробное описание фирменной эмблемы в словесной форме;

точный рисунок будущего ТЗ;

полный перечень продукции или услуг, для которых будет использоваться эмблема;

согласие на дальнейшую обработку персональных данных.

Все требуемые справки следует подавать в «Роспатент», причём сделать это можно, воспользовавшись одним из предложенных способов:

Посетив главный офис организации, располагающийся по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д. 30, корп. 1. Когда фирменная эмблема будет готова, вы получите уведомление в письменном виде.

С помощью портала Госуслуги или через официальный сайт ФИПС. В этом случае заявление следует заверить ЭЦП.

Отправив заявление и необходимые документы заказным письмом.

Стоимость оформления фирменной эмблемы

Минимальная сумма, которая потребуется для оформления ТЗ, составляет 33 000₽. Сюда входят:

регистрация и анализ переданных справок, заявления – 3500₽;

экспертиза на плагиат – 11 500₽;

регистрация брендовой эмблемы в случае принятия положительного решения – 16 000₽;

выдача документов на логотип – 2000₽.

Если в документах будут найдены ошибки, за исправление каждой нужно будет дополнительно оплатить 2800₽. А если патентная служба вынесет отрицательное решение по заявке, и вы решите подать обжалование, готовьтесь заплатить ещё 13 500₽.

Стоит отметить, что при подаче заявления с помощью онлайн-сервисов, вы можете воспользоваться скидкой на оплату госпошлины в размере 30%.

Этапы регистрации логотипа

Сама процедура регистрации включает несколько этапов:

«Роспатент» проверяет факт оплаты госпошлины, изучает полноту поданного пакета документов, соответствие бумаг требованиям действующего законодательства. Это может занимать до 30 рабочих дней. Ведомство проводит экспертизу: регистрируемая эмблема проверяется на возможность плагиата и на следование букве закона. Срок составляет до 180 дней. Если анализ не выявил нарушений, вам нужно будет оплатить госпошлину. Когда взнос будет внесён, патентное учреждение оформит фирменный логотип, внесёт соответствующие сведения в специальный реестр, выдаст вам подтверждающие документы. Регистрация занимает 30 дней, выдача документов – так же один месяц.

Полный срок регистрации фирменного логотипа составляет 18 месяцев и 2 недели. Однако в случае обнаружения ошибок, несоответствии установленным требованиям он будет увеличен.