Киев раскрыл подробности визита Зеленского в Мюнхен

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу примет участие в конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене. Он также встретится с премьером Великобритании, канцлером ФРГ и вице-президентом США, после чего сразу же вернется в Киев, сообщила пресс-служба его офиса в Telegram.

«Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке. Среди встреч главы государства следует отметить следующие: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камаллой Гаррис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным офиса президента, дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности будут посвящены «актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины». Зеленский ждет от этого визита «конкретных договоренностей о предоставлении дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины».

В пресс-службе подчеркнули, что визит Зеленского «распланирован динамично», возвращение в Киев ожидается в этот же день.

Ранее «Эксперт» писал, что президент США Джо Байден выступил с обращением относительно ситуации вокруг Украины, в ходе которого заявил, что нападение российских войск на эту страну может произойти «на ближайшей неделе» и даже «в ближайшие дни». 12 февраля Байден уже выступал с подобным заявлением, союзникам США он тогда сообщил, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля. По его словам, вторжению могут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак».