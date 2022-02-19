Merci Wagner: вывод иностранных войск из Мали стал народным праздником

Граждане Мали провели ряд стихийных демонстраций в столице страны по случаю вывода европейских военных формирований из республики.

На улицах Бамако царит праздничная атмосфера: повсеместно можно наблюдать людей в одежде цвета национального флага с российскими триколорами в руках. Люди радуются завершению гнета со стороны иностранных держав.

Многие принесли на митинги карикатуры с Эммануэлем Макроном, на которых президент страны Ассими Гоита показывает французскому коллеге в сторону выхода. В разгар демонстрации граждане сожгли флаг бывшей метрополии и Евросоюза.

Многие малийцы нарисовали плакаты с надписями «Merci Wagner», «Франция, покинь Мали», «Спасибо Россия, Спасибо Путин». Люди всеми доступными способами выражают признательность Москве, которая поддержала их в столь трудное время.