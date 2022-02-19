Nasdaq, Dow и S&P500: «крест смерти» и другие прелести войны

Американские индексы завершили в минусе вторую неделю подряд: от ежедневных бомбардировок новостями о скорой войне деньги бегут в активы-убежища. Новая неделя будет не лучше: после окончания торгов Байден снова принял за президента России решение о «вторжении».

Статья по теме: Dow: худший обвал года. Идеальный шторм на горизонте

Окончание недели было бы непростым и без постоянных новостей об обострении геополитической обстановки. В третью пятницу месяца в США происходит экспирация (исполнение обязательств контрагентов) по срочным контрактам на акции, индексы и ETF на триллионы долларов. В такие дни, как и незадолго до них, порой внезапно взлетает волатильность, а рынки ведут себя необычно. Как именно – сказать заранее трудно, хотя вот уже год, как американские индексы регулярно снижаются в конце третьей недели месяца.

Особенно заметно влияние экспирации на рынки базовых активов в случаях, когда период обращения фьючерсов и опционов отличался высокой волатильностью (тогда объем открытых позиций может оказаться особенно большим). На этот раз речь шла об опционах на $2,2 трлн. Так что неделя способна была стать волатильной и вовсе без новостей.

Но надрывные заявления разнообразных американских официальных лиц о том, что война на Украине – на пороге, попадавшие в заголовки новостей множество раз за день, добавляли ситуации остроты. В результате еще в конце предыдущей недели им удалось нечто особенное: был остановлен мощный тренд на рынке казначейских облигаций США, сформированный ожиданиями повышения ставки ФРС.

Инвесторы в панике избавляются не только от технологических, но уже и практически от любых акций. Вырученные средства по традиции либо остаются в кэше, либо отправляются в защитные активы – в золото, переписавшее на этой неделе максимум с июня 2021 года, и в U.S. Treasury.

10-летние казначейские ноты США, чья доходность выросла с уровня 1,5% в конце декабря до 2,064% в феврале, начинали скупать почти на каждом новом остром заявлении. В итоге доходность (она меняется обратно пропорционально котировкам) падала в район 1,9-1,91%. Могло показаться (и некоторым, кстати, показалось), что в глазах трейдеров позиция ФРС стала выглядеть гораздо менее ястребиной, но дело было преимущественно в ястребах иного рода – военно-политических.

А вот биткоин надежд своих сторонников на то, что в перспективе он сможет вытеснить из портфелей золото в качестве защитного актива, пока не оправдывает. На уходящей неделе он снижался и в пятницу даже уходил ниже ключевой отметки $40 тыс.

Оптимизма рынкам не добавило и появление на графике Nasdaq Composite «креста смерти» - на фоне продолжающего падения 50-дневная скользящая средняя индекса пересекла 200-дневную. Это момент, который некоторые инвесторы рассматривают, как знак долгосрочной слабости рынка – и начинают закрывать длинные позиции или открывать короткие.

Положа руку нас сердце, его нельзя назвать приметой, прямо-таки гарантирующей тяжелые времена, но внимание на него рынок обратил. Все же крупные потрясения – такие как взрыв пузыря доткомов и мировой финансовый кризис 2008 года – «крест смерти» отметил. Тем же, кто не заметил зловещего знака, о нем сообщил Bloomberg.

На минимуме пятницы Nasdaq отделяло от внутридневного исторического максимума ноября прошлого года, уже 16,94%. До официального ухода в зону «медвежьего рынка» (падение на 20%) ему осталось всего ничего. А многие акции, входящие в состав индекса, уже находятся на территории «медведей».

Для всех основных американских индексов это была вторая неделя падения подряд. Она отбросила их на уровни 28 января. До минимумов 24 января теперь недалеко, а американская администрация делает многое для пробития дна.

В пятницу был сделан редкий для американских служб ход – заявлено об ответственности российского правительства за кибератаки на Украину на этой неделе. Обычно им требуются месяцы на сбор и анализ достаточного количества информации о такой операции, чтобы оправдать публичное обвинение в ней другой страны. Но для России сделано исключение, что удивило даже CNBC.

В понедельник в США празднуют Президентский день и биржи не работают. Но нынешний американский президент не дает расслабиться инвесторам – пятничное шоу с назначением войны на ближайшие дни становится традиционным. Уже после окончания торгов Байден заявил, что теперь он убежден – президент России принял решение о вторжении на Украину.

И тут же подчеркнул: место для дипломатии остается. Но на резонный вопрос прессы, почему же Владимир Путин тогда вообще рассматривает дипломатию, он, сообщает CNN, смог ответить лишь: «У нас есть значительный разведывательный потенциал». Этот, мягко говоря, остроумный аргумент позволяет сделать надежный прогноз: рынкам предстоит еще одна очень непростая неделя.

