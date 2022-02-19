СМИ: обнаружен документ 1990 года с обязательствами нерасширения НАТО

Германский журнал Spiegel заявил, что американский политолог Джошуа Шифринсон обнаружил в британском Национальном архиве документ 1990 года с обещаниями представителей стран Запада не расширять НАТО на восток.

По данным издания, ранее этот документ ранее был засекречен. В нем описана встреча политических директоров США, Великобритании, Франции и Германии в марте 1991 года в Бонне. Темой встречи была безопасность Польши и других восточноевропейских стран. «Мы подчеркнули, что не будем расширять НАТО через Эльбу», – писал германский дипломат Юрген Хробог об этой встрече.

Согласно документу, это было указано и в договоре «Два плюс четыре». «Поэтому мы не можем Польше и другим предложить членство в НАТО», –говорится в документе.

