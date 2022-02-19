Учения с участием сил ядерной триады прошли успешно

Под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина состоялось плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдал за пусками из ситуационного центра в Кремле.

По данным Минобороны РФ, учения сил стратегического сдерживания были спланированы для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Как уточнили в Кремле, ВКС успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер». Из позиционного района космодрома «Плесецк» была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» по полигону «Кура» на Камчатке. А крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура». Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» был осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону «Кура».

«Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики», — сообщили в пресс-службе президента.

Ранее «Эксперт» писал, что в Белоруссии проходят совместные с российскими ВС учения «Союзная решимость-2022». На них до 20 февраля планируется отработать вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. В учениях задействованы полигоны «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи». В Минобороны подчеркнули, что количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.