Россия опустилась ниже африканских стран в рейтинге экономической свободы

Американский исследовательский центр «Фонд наследия» (Heritage Foundation) совместно с деловым изданием Wall Street Journal ежегодно составляет Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) для 177 стран. В этом году Россия заняла 113 строчку международного рейтинга, набрав 56,1 балла из 100 возможных (-5,4 балла по сравнению с прошлым годом), пропустив вперед Руанду и Гамбию.

Эксперты Фонда определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы». Индекс экономической свободы рассчитывается по среднему арифметическому десяти контрольных показателей: права собственности, свобода от коррупции, фискальная свобода, участие правительства, свобода предпринимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, свобода инвестиций, финансовая свобода.

По мнению экспертов, хуже всего в России обстоят дела с инвестиционной и финансовой свободой, которые находятся на уровне «наименее развитых стран мира». Как пишет Heritage, «российская судебная система существенно предвзята в пользу государства, коррупция и безнаказанность широко распространены, особенно в сфере госзакупок, СМИ, национальной обороны и коммунальных услуг». Индекс эффективности правоохранительной системы РФ в прошлом году упал до минимума за всю историю наблюдений, а индекс защиты прав собственности потерял за год 17,6 пункта.

«Торговля и инвестиции частного сектора тормозятся структурными и институциональными преградами, которые вызваны вмешательством государства в рынок. Рост инвестиций практически отсутствует из-за проблем инвестиционной среды», — говорится в комментарии.

Лидерами рейтинга экономических свобод стали Сингапур (84,4), Швейцария (84,2), Ирландия (82), Люксембург (80,6) и Новая Зеландия (80,6).

Последние места заняли Куба, Венесуэла и КНДР.

Ранее «Эксперт» писал, что международный валютный фонд (МВФ) немного улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году с 2%, ожидавшихся в октябре, до 2,1%. При этом на 0,1% ухудшен октябрьский прогноз по росту ВВП РФ на текущий год — с 2,9% до 2,8%. По данным МВФ, в 2021 году российская экономика выросла на 4,5%, что немного ниже октябрьских прогнозов (4,7%).

