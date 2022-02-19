СК РФ завел дело по факту обстрела территории Ростовской области

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований. Провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин после сообщений СМИ о снаряде, который разорвался в Ростовской области на расстоянии километра от границы с Украиной, сообщает пресс-служба СК РФ.

«По данным следствия, 19 февраля 2022 года в период с 5 до 6 часов утра неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области», — говорится в сообщении СК.

Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом.

Погрануправление ФСБ России по Ростовской области зафиксировало два факта попадания боеприпасов на российскую территорию, передает ТАСС. Один снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовского района, другой — разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовского района.

Ранее «Эксперт» писал, что президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для создания условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь беженцев из ДНР и ЛНР. Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

