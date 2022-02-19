Стало известно число эвакуированных жителей Донбасса

Из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Россию эвакуировали более 6,6 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС республики. Ранее в МЧС ЛНР заявили, что республику самостоятельно покинули 25 тыс. человек, ожидается организованная эвакуация еще 10 тыс. человек.

«По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6 603 человека, из них 2 436 детей», — говорится в сообщении МЧС.

По словам руководителя администрации города Донецка Алексея Кулемзина, в эвакуации жителей задействовано более 50 автобусов, все проходит организованно, без паники. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и престарелых, «мужчины остаются на страже Родины», сообщается на официальном сайте ДНР. Зафиксировано скопление транспорта на автозаправках и пробки на дорогах.

Беженцев начали размещать в Ростовской области. Их также готовы принять в Крыму, Якутии, Челябинской, Пензенской, Калужской, Владимирской и Оренбургской областях.

Ранее в МЧС ЛНР заявили, что республику на своих автомобилях покинули 25 тыс. человек, планируется организованная эвакуация еще 10 тыс. человек. Министерство инфраструктуры и транспорта самопровозглашенной республики намерено задействовать для эвакуации населения железнодорожный и автомобильный транспорт.

Ранее «Эксперт» писал, что президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для создания условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь беженцев из ДНР и ЛНР. Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

18 февраля главы непризнанных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили об эвакуации жителей республик в связи с готовящемся вторжением украинской армии на территорию республик.

