Ученые научились изменять группу крови

Канадские трансплантологи нашли способ безопасно преобразовать группу крови в донорских органах, предназначенных для пересадки. Открытие, описанное в журнале Science Translational Medicine, в конечном итоге может привести к созданию «универсальных» органов, подходящих любому пациенту.

Группа крови определяется наличием антигенов на поверхности эритроцитов: в крови группы А (II группа) – антиген А, группы В (III) – антиген В, кровь группы АВ (IV) содержит оба антигена, а в крови группы 0 (I) нет ни одного, поэтому она считается универсальной. Антигены могут вызывать иммунный ответ, если они являются чужеродными для организма. Поэтому медики используют для переливания крови или пересадки органов только совместимые группы.

Канадские специалисты научились менять кровь пересаживаемых органов на первую. Они очистили ее от специфических антигенов (А или В) с помощью ферментов N-ацетил-альфа-D-галактозами-деацетилазу (FpGalNAc-deacetylase) и D-галактозамин-галактозаминидазу (FpGalactosaminidase). Ученые протестировали этот метод на тканях аорты, а затем успешно уничтожили белки группы А в восьми образцах легких. Примерно за четыре часа ферменты смогли уничтожить 97% антигенов. Затем исследователи проверили совместимость обработанных органов с кровью первой группы и выяснили, что реакция была незначительной, что свидетельствует о хорошей приживаемости.

Ранее «Эксперт» писал, что врачи Балтиморского университета в США провели одну из самых необычных в истории медицины операций: отказывающееся работать сердце человека заменили на свиное, да еще и генетически модифицированное. Из-за вечной острой нехватки человеческих органов ученые десятилетиями пытаются выяснить, как вместо них использовать органы животных. Свиные органы похожи на человеческие, а вырастить этих животных намного легче, дешевле и быстрее, чем приматов: органы достигают размера, подходящего для пересадки взрослому человеку, за шесть месяцев.

