В Роскосмосе заявили о планах по переработке космического мусора на орбите

Роскосмос намерен создать пункт переработки космического мусора и отслуживших спутников на борту перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Очень интересное направление — попробовать сделать на орбитальной станции переработочный пункт для космического мусора и для спутников, у которых завершилась эксплуатация. Эта задача стоит», — сообщил Блошенко.

По его словам, идеальным вариантом был бы переход к строительству станции в процессе переработки космического мусора, но для этого «нужно иметь результаты экспериментов по аддитивным технологиям в космосе».

В ноябре 2021 года Блошенко заявил, что эскизное проектирование РОСС начнется в 2022 году и может продлиться полтора года. Перед РКК «Энергия» была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Ранее «Эксперт» писал, что под космическим мусором обычно подразумевают все неиспользуемые искусственные объекты, в основном в околоземном космическом пространстве. К ним относятся вышедшие из строя спутники, отработавшие ступени ракет, а также фрагменты, образующиеся при их распаде и столкновениях. Как отметил директор Института астрономии РАН Борис Шустов, все эти объекты являются опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, а главная опасность космического мусора — это угроза столкновений с рабочими аппаратами, в результате чего последние могут выйти из строя.

