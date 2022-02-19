Великобритания переводит свое посольство на Украине из Киева во Львов

Министерство иностранных дел Великобритании объявило, что временно переносит посольство на Украине из Киева во Львов, сообщает «РИА Новости».

«Офис британского посольства временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Британии. Сообщается, что эти меры связаны с «наращиваем российских войск на границе с Украиной, что повысило угрозу военных действий».

Кроме того, Лондон рекомендует британским гражданам немедленно покинуть Украину. «Любые военные действия России на Украине сильно скажутся на возможности правительства Британии оказывать консульские услуги на Украине. Граждане Великобритании не должны ожидать усиления консульской поддержки или помощи для эвакуации в этих условиях», – говорится в сообщении МИД Британии.

14 февраля «Эксперт» сообщал, что посольство США на Украине объявило о переносе деятельности из Киева в город Львов, который расположен на западе страны.

В заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена говорится, что высшим приоритетом является безопасность сотрудников дипмиссии. «Мы с командой постоянно пересматриваем ситуацию с безопасностью, чтобы определить, когда здравомыслие диктует необходимость внесения изменений. Учитывая это, мы находимся в процессе временного переноса деятельности нашего посольства в Украине из Киева во Львов из-за резкого ускорения наращивания российских сил», – говорится в заявлении главы Госдепа.

