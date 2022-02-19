За сутки в России выявили почти 180 тысяч зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 179 147 жителей РФ, 15 062 были госпитализированы. Вылечились от инфекции 191 098 человек, умерли — 798. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 19 февраля в России выявлено 15 199 720 заболевших коронавирусом (+179 147 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Санкт-Петербурге (18 042), Москве (6 874) и Подмосковье (5 188). Наименьшее — в Ненецком АО (112), и на Чукотке (106).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 12 217 942 жителя РФ, умерли — 344 755.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице зарегистрирован 2 657 801 заболевший, выздоровели после перенесенной инфекции 2 398 976, умерли — 40 531.

По последним данным оперштаба, в России более 86 млн человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 82,6 млн россиян. Коллективный иммунитет составляет 59,7%.

Ранее «Эксперт» писал, что коронавирус может попасть в кишечник, минуя носовые пазухи, поэтому у пациента могут наблюдаться проблемы с желудочно-кишечным трактом при отрицательных результатах ПЦР-тестов. Профессор Тим Спектор из ZOE Covid Symptom Study отметил, что очень часто у заболевших «омикроном» могут появляться тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея. По словам профессора, при обнаружении таких симптомов лучше сразу же самоизолироваться, сдать тест на наличие коронавирусной инфекции и незамедлительно обратиться к врачу.

