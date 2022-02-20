Бастрыкин поручил расследовать гибель мирных жителей ЛНР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовных дел по фактам гибели мирных жителей самопровозглашенной Луганской народной республики. Он потребовал провести тщательное расследование произошедшего и найти доказательства атаки подконтрольных Киеву сил, сообщается на сайте СК РФ.

«В СМИ сообщалось, что сегодня утром Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, при этом, по предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В заявлении СК также отмечено, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в направлении населенного пункта Коминтерново контузию получил 84-летний мирный житель и были повреждены жилые дома. Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, «провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса».

Как писал «Эксперт», днем ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом. Пострадавших и жертв среди мирного населения тогда зафиксировано не было. Как уточнили в ФСБ России по Ростовской области, один снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовского района, другой — разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовского района.

