Эвакуация из Донбасса: ситуация «чрезвычайная», но спокойная

В столице Ростовской области, первой принявшей массовую волну беженцев с Донбасса, обстановка не отличается от той, что была до начала приема областью эвакуированных дончан. «Ничего экстренного на улицах Ростова не наблюдается. Город живет в обычном режиме. Обстановка спокойная», — прокомментировали в телефонном разговоре происходящее в столице Ростовской области ее жители.

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В министерстве по чрезвычайным ситуациям Ростовской области рассказать о положении дел с приемом жителей ДНР и ЛНР отказались. «Мы не комментируем ситуацию», — заявил оперативный дежурный Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС) ведомства.

Напомним, 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил об организации массового централизованного выезда жителей республики в Россию в связи с опасениями перехода украинских военных в наступление на территорию Донецкой и Луганской народных республик. По словам Пушилина, по договоренности с российским руководством в Ростовской области уже приняты меры для приема и размещения граждан республики, они будут обеспечены всем необходимым. Глава ДНР не исключил, что в Россию в ближайшее время эвакуируют «сотни и сотни тысяч человек».

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Вслед за Донецком об эвакуации объявил и Луганск: глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей республики в кратчайшие сроки отправиться в Россию, а всех мужчин, способных держать в руках оружие, — «встать на защиту своей земли».

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Первым субъектом Федерации, который начал принимать беженцев, стала Ростовская область. 19 февраля распоряжением губернатора Ростовской области Василия Голубева в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

«Признать обстановку, сложившуюся к 19 февраля 2022 года на территории муниципальных образований Ростовской области, обусловленную значительным увеличением прибытия граждан из приграничных с Ростовской областью территорий, чрезвычайной ситуацией регионального характера», — говорится в распоряжении губернатора, под номером 28 от 19 февраля 2022 года.

От ПВР до «гуманитарки»

Согласно распоряжению губернатора, область начала спешно принимать меры для размещения беженцев и обеспечения их необходимыми жизненными условиями. По сообщению пресс-службы губернатора, на утро 19 февраля в регионе было организовано 143 пункта временного размещения (ПВР) пребывающих граждан Донбасса, для их транспортировки выделено 117 единиц транспорта. Всего для переселенцев подготовлено 13949 мест, при необходимости их количество может быть увеличено.

Помимо организации пунктов временного пребывания власти Ростовской области предпринимают и другие меры. Создан штаб по координации работы общественных организаций по оказанию помощи беженцам с Донбасса. При штабе организована ежедневная горячая линия, идёт набор волонтеров для оказания медицинской и хозяйственной помощи беженцам, организован сбор гуманитарной помощи, в том числе — при посредничестве Донской митрополии РПЦ.

Помимо этого, на границе Ростовской области и регионов Донбасса организовано дежурство бригад «Скорой помощи». Согласно заявлению губернатор,а в настоящий момент для подобных целей задействовано 86 бригад, а при необходимости из число может быть увеличено до 300. Также заксобранием Ростовской области объявлено об организации Центра правовой поддержки беженцев.

20 февраля власти Ростовской области заявили об организации процесса обучения донбасских школьников в учебных заведениях области. Для этого, по словам администрации региона, имеются все условия, включая необходимый педагогический состав.

В работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Ростовской области активно включилось МЧС. В регион прибыл врио главы ведомства, Александр Чуприян. Под его руководством в области было организовано 282 пункта временного пребывания беженцев. Согласно заявлению Чуприяна, пункты обеспечены условиями для комфортного пребывания, горячим питанием, предполагается подключение услуг мобильной связи и интернета.

Помимо этого врио министра сообщил об установке в пунктах временного пребывания мобильных банкоматов для выдачи беженцам единовременных компенсационных выплат. Решение о выделении каждому беженцу 10 тысяч рублей приняло правительство РФ, для чего в регион уже поступило, по словам Чуприяна, более 5 миллиардов рублей.

Также МЧС выделило для работы с жителями Донбасса более 30 штатных психологов ведомства. Наряду с этим руководитель МЧС заявил о постоянном мониторинге ситуации с размещением беженцев. По словам Чуприяна, его ведомство в ежедневном режиме получает от руководства ДНР и ЛНР планы по эвакуации населения, что позволяет точнее прорабатывать и принимать оперативные решения.

Счет уже на десятки тысяч

Меж тем количество вынужденных переселенцев продолжает неуклонно расти. Если на утро 19 февраля пресс-служба администрации Ростовской области заявляло о 1682 беженце, включая 737 детей, то вечером того же дня сообщалось уже о 4 тысячах переселенцев. На следующий день Чуприян сообщил о 7 тысячах прибывших беженцах, и о подготовке ещё 14 тыс. мест для них. Позже, в тот же день, управление погранслужбы ФСБ по Ростовской области сообщило о 30 тысячах человек, пересекших границу с РФ, а уже во второй половине дня, 20 февраля, Чуприян сообщил о более чем 40 тысяча беженцев, уточнив, что большинство из них находятся в Ростовской области. Вечером появилось сообщение о том, что число эвакуированных жителей Донбасса достигло 53 тысяч.

В течение всего 20 февраля приходили новости о том, что все большее количество российских регионов начали принимать жителей Донбасса. Глава МЧС заявил об отправке более 2000 человек из Ростовской области в сопредельные Курскую и Воронежскую, а также о скором прибытии еще шести железнодорожных поездов с 5000 беженцев, которых предполагается отправить в Белгородскую, Брянскую, и те же Курскую и Воронежскую области. Всего же, по словам. Чуприяна, переселенцев с Донбасса готовятся принять 26 регионов России. О режиме повышенной готовности в связи со складывающейся ситуацией уже объявили Волгоградская, Воронежская и Курская области.

Стреляют. Жертв нет

Искры эскалации на границе Донбасса долетели и на территорию России. Так 19 февраля Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела снарядами Реактивной системы залпового огня территории Ростовской области со стороны Украины, По заявлению СК РФ снаряды повредили нежилой дом в хуторе Маноцкий и хозяйственную постройку в хуторе Патроновка.

«Жертв среди мирного населения нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.