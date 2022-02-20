Названы девять продуктов, которые помогают обуздать тревогу

Если тревожные состояния (страх, напряжение, раздражительность) проявляются в течение 6 месяцев и дольше, то их можно рассматривать как генерализованное тревожное расстройство, которое нужно лечить медикаментами по назначению врача. Не допустить этого состояния и сгладить повседневное волнение вполне можно при помощи сбалансированного питания с высоким содержанием овощей, фруктов, бобовых, цельного зерна и постного белка. Об этом порталу Greenpost рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог и диетолог Олег Швец. Он также назвал продукты, которые поддерживают нервную систему и дают ощущение счастья.

«Сельдь, лосось, скумбрия, сардины и форель богаты Омега-3. Эти жирные кислоты имеют крепкую связь с когнитивными функциями, а также с психическим здоровьем. Последние исследования показали: если человек потребляет слишком много Омега-6 и недостаточно Омега-3 жирных кислот, риск развития расстройств настроения, в том числе тревоги, растет. Нужно съедать не менее двух порций жирной рыбы по 200 г в неделю», — сообщил диетолог.

Кроме того, в лососе и сардинах содержится много витамина D, дефицит которого исследователи все чаще связывают с нарушениями настроения, депрессией и тревогой.

Второй чудо-продукт от тревоги и стресса — бразильский орех. Он содержит много селена, который улучшает настроение и уменьшает воспаления. Селен также является антиоксидантом, который помогает предотвратить повреждение клеток и развитие рака. В день достаточно съедать всего три-четыре ореха.

Третий продукт — яйца — источник витамина D и всех незаменимых аминокислот, необходимых для роста и развития организма. В яйцах также имеется аминокислота триптофан, способствующая образованию серотонина, который помогает улучшить настроение, сон, память и снять тревожность.

Тыквенные семечки содержат калий, помогающий регулировать электролитный баланс и контролировать артериальное давление. Также в них много цинка, который необходим для нормального функционирования мозга и нервной системы.

Черный шоколад содержит полифенолы, которые способны уменьшить воспаление и гибель клеток в мозге, а также улучшить кровоток. В шоколаде также много триптофана, который участвует в производстве серотонина, улучшающего настроение. Кроме того, продукт содержит магний, достаточное количество которого уменьшает симптомы депрессии.

Куркума имеет активный ингредиент куркумин, который помогает снизить тревожность, уменьшая воспаление и окислительный стресс, часто усиливающиеся у людей с расстройствами настроения. Эта специя не имеет сильного специфического вкуса, поэтому ее можно добавлять в разные блюда.

Ромашковый чай обладает не только противовоспалительными, антибактериальными, антиоксидантными и релаксационными свойствами, но и уменьшает симптомы тревоги из-за присутствующих в нем флавоноидов. Зеленый чай тоже чрезвычайно полезен при такого рода расстройствах, так как содержит аминокислоту теанин, оказывающую успокаивающее действие и способствующую увеличению выработки серотонина и дофамина.

Еще один продукт, оказывающий положительное влияние на здоровье мозга — йогурт. Полезные лактобактерии и бифидобактерии оказывают на организм противовоспалительное действие, а также помогают уменьшить беспокойство и стресс. Этими же свойствами обладает и другая ферментированная пища (творог, квашеная капуста, кимчи и ферментированные соевые продукты).

Ранее «Эксперт» писал, что чернослив, финики, изюм, инжир и курага являются прекрасными заменителями лекарственных препаратов, потому что обладают множеством полезных свойств для организма человека. При этом они являются натуральными, а значит абсолютно безвредными, и по цене часто более доступными, чем лекарства.

