Макрон провел переговоры с Путиным и Зеленским

По инициативе французской стороны в воскресенье состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Оба выразили «серьезную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе», сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков. Обращено внимание на происходящую накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса. В результате страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Владимир Путин вновь подчеркнул, что Киев лишь имитирует переговорный процесс и упорно отказывается от реализации Минских соглашений. Оба лидера решили активизировать поиск дипломатических решений проблемы по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц «нормандского формата». Путин еще раз подчеркнул, что США и НАТО должны со всей серьезностью отнестись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировать на них «конкретно и по существу».

Как сообщила в Twitter журналистка BFM TV Анна Сора-Дюбуа со ссылкой на информацию Елисейского дворца, этот телефонный разговор длился 1 час и 45 минут. Путин и Макрон, по ее сведениям, говорили о том, как «избежать крупной войны в Европе», и что Запад больше, чем когда-либо, опасается российского вторжения на Украину.

По данным агентства Reuters, Путин и Макрон договорились в ближайшие часы организовать встречу рабочей группы, главной задачей которой станет выработка условий для прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, главы МИД РФ и Франции в ближайшие дни обсудят организацию саммита по вопросам безопасности в Европе.

После разговора с Путиным Макрон провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. По данным BFM TV, их разговор длился 30 минут. Они выступили за созыв трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил Зеленский в своем Twitter.

Ранее «Эксперт» писал, что 12 февраля Путин уже проводил полуторачасовые переговоры с Макроном. Президент РФ тогда обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы, также он отметил нежелание ведущих западных стран «подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей». Позже Кремль разместил информацию о состоявшемся телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

