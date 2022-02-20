Песков объяснил, почему Путин отказывается общаться с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин не будет проводить переговоры с украинским лидером, потому что Владимир Зеленский намерен обсудить урегулирование ситуации в Донбассе, а Россия не является стороной конфликта. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посоветовав Зеленскому вести переговоры с «представителями юго-востока».

«Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минский комплекс мер. Зеленский в качестве основной цели декларирует обсуждение именно урегулирования на юго-востоке. Но мы не являемся стороной конфликта. И обсуждение на юго-востоке должно вестись между президентом Зеленским и представителями этого юго-востока», — заявил Песков.

Накануне Владимир Зеленский в очередной раз предложил Владимиру Путину встретиться, отметив, что не знает, чего хочет президент РФ.

Ранее «Эксперт» писал, что Владимир Зеленский принял участие в конференции по безопасности, которая прошла в Мюнхене. Он также встретился с премьером Великобритании, канцлером ФРГ и вице-президентом США, после чего сразу же вернулся в Киев. По данным офиса президента, дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности были посвящены «актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины».

