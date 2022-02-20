Путин и Лукашенко решили продлить военные учения в Белоруссии

Подводя предварительные итоги учений «Союзная решимость-2022», проводимых в рамках комплексной проверки сил реагирования Союзного государства, министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что они будут продолжены. Такое решение приняли президенты двух стран в связи с обострением ситуации в Донбассе, сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — сообщил Хренин.

По его словам, в ходе учений будут «тщательно проработаны этапы обороны, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки». В целом, задача учений останется прежней – «обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи общих границ».

«На территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил. В том числе – третьих стран. Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай так называемой эскалации обстановки в Украине. Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке "накачиваются" самым современным оружием. Модернизированы объекты военной и транспортной инфраструктуры. Кратно выросла численность проводимых вблизи границ Союзного государства непонятных для нас учений и операций. Очевидна и их направленность против России и Республики Беларусь», — подчеркнул Хренин.

Ранее «Эксперт» писал, что проверка сил реагирования Союзного государства должна была пройти в два этапа. До 9 февраля планировалось провести передислокацию и создать на территории Белоруссии группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию. С 10 по 20 февраля на совместных учениях «Союзная решимость-2022» должны были быть отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. В Минобороны РФ подчеркнули, что количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

