День не начала войны

Под аккомпанемент пугающих новостей об обострении на Донбассе было дано понять, что, даже после окончания учений в Белоруссии, не все российские войска покинут соседнюю страну. А на Западе впервые заговорили о превентивных санкциях. Однако намерение не воевать, а продолжать переговоры не подвергли сомнению ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Конкретики по этому поводу добавилось после телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

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На информационной войне, которую сейчас ведут Россия и Запад, ситуация меняется если не каждое мгновение, то каждый день. Еще совсем недавно российские и белорусские государственные деятели заверяли Запад, что так насторожившие его учения «Союзная решимость – 2022» окончатся тем, что все войска вернутся в казармы. И вот глава белорусского минобороны Виктор Хренин, наверняка не без санкции союзника, допустил, что не все так однозначно.

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования союзного государства продолжить», – заявил он на подведении итогов «Союзной решимости», сообщив, что генеральные штабы двух стран «выработают дальнейшие шаги».

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Что ж, действие, по крайней мере, логичное, даже если не исходить из предположения, что Россия все-таки готовит украинский блицкриг. Обстрелы на Донбассе, демонстративные эвакуации оттуда мирных жителей – это уже нечто большее, чем шум в СМИ и даже чем переезд посольств англоязычных стран из Киева. Было, наконец, несколько заявлений Байдена о том, что Россия вот-вот нападет на Украину. Как известно, он даже назвал точную дату и время: 16 февраля, три часа ночи. В пятницу Байден опять предрек войну, но на этот раз без конкретики. Впрочем, накануне вашингтонская газета Politico перенесла «начало вторжения» на время «после 20 февраля», назвав дату 16-е «отвлекавшей внимание от ключевых дат».

А в воскресенье, 20-го в интервью BBC News в роли алармиста выступил уже Борис Джонсон. «Все свидетельства указывают на то, что план ("вторжения России на Украину") в определенном смысле уже начал реализовываться», – сказал британский премьер-министр. Воображаемое вторжение и «началось», таким образом, как воображаемое.

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Но главным, по части пугающих новостей, несколько неожиданно оказался официальный лидер ЕС – глава Евросовета Шарль Мишель. Хотя и его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности несколько затмил Владимир Зеленский. Прочувственная речь украинского президента, с упоминанием детей Донбасса и ответственности Запада за судьбу украинской демократии, подтвердила, что в игре России и США (шире – Запада) он играет или пытается играть какую-то свою партию. Зеленский приехал в Мюнхен вопреки Байдену. Хозяин Белого дома публично заметил, что сейчас для президента Украины не самое лучшее время ездить по заграницам. В баварской столице Зеленский выступил с неожиданной и вряд ли реализуемой идеей созыва саммита постоянных членов Совбеза, Германии, Украины и почему-то Турции и пообещал признать Будапештский меморандум неработающим.

Последнее выглядело как прозрачный намек на то, что Украина обзаведется ядерным оружием. Технологически это, возможно, осуществимо: вряд ли страна растеряла все научные кадры для этого. Правда, Зеленский не добавил, что Украине в этом случае придется еще и выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Эта процедура технически сложная и чревата большим количеством трений много с кем, включая США и ЕС.

А вот Мишель заговорил об угрозе, которую в принципе можно исполнить, было бы желание. Он сказал, что Запад не может «вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация (в связи с Украиной) продолжится, будут введены масштабные санкции» против России. Глава Евросовета предупредил европейцев о том, что за это и им придется заплатить определенную цену. Ибо санкции – дорога с двумя направлениями. Но у Запада может не остаться другого выхода. Это нечто новое в риторике чиновников ЕС. Ранее они разве что опровергали предположения о том, что Россию могут наказывать превентивно.

И все же поставщиком ключевых новостей о дипломатических контактах Запада с Кремлем стал не брюссельский, а французский политик. Эммануэль Макрон провел почти двухчасовую беседу по телефону с Владимиром Путиным. Похоже, президент Франции взял на себя ту роль, которую годами играла Ангела Меркель – политика, который от имени и в интересах ЕС может вести конструктивные переговоры с Кремлем. Преемник «железной канцлерин» Олаф Шольц, судя по его недавнему визиту в Москву, подходящую манеру общения с Путиным еще не выработал, а может и не выработает. Как сообщила пресс-служба Макрона, президенты договорились о возобновлении работы «нормандского формата» с учетом неких предложений, сделанных украинской стороной. Возможно, имеется в виду то, о чем говорил, по итогам переговоров с Зеленским, тот же Шольц.

Канцлер утверждал, что украинский президент предоставит проект законов об особом статусе Донбасса. Учитывая, что в России уже есть принятый Госдумой документ о признании ЛНР и ДНР (на нем, правда, нет санкции президента), вырисовываются контуры новой договоренности — «Минска-3». Как отметила пресс-служба Макрона, французский и российский президенты условились вести «интенсивную работу для того, чтобы добиться проведения в ближайшие часы встречи трехсторонней контактной группы, целью которой стала бы поддержка режима прекращения огня на линии соприкосновения всеми сторонами».

Сайт президента РФ опубликовал, в частности, следующую формулировку итогов переговоров: «С учётом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц «нормандского формата”».

«Эти контакты, — говорится далее в сообщении, — призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса».

Впрочем, в сообщении пресс-службы Кремля все равно говорится, можно сказать, подчеркивается, что любое обсуждение ситуации, связанной с Украиной, не отменяет обсуждения российских предложений по гарантиям безопасности.