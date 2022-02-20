День не начала войны

Под аккомпанемент пугающих новостей об обострении на Донбассе было дано понять, что, даже после окончания учений в Белоруссии, не все российские войска покинут соседнюю страну. А на Западе впервые заговорили о превентивных санкциях. Однако намерение не воевать, а продолжать переговоры не подвергли сомнению ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Конкретики по этому поводу добавилось после телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
На информационной войне, которую сейчас ведут Россия и Запад, ситуация меняется если не каждое мгновение, то каждый день. Еще совсем недавно российские и белорусские государственные деятели заверяли Запад, что так насторожившие его учения «Союзная решимость – 2022» окончатся тем, что все войска вернутся в казармы. И вот глава белорусского минобороны Виктор Хренин, наверняка не без санкции союзника, допустил, что не все так однозначно.
«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования союзного государства продолжить», – заявил он на подведении итогов «Союзной решимости», сообщив, что генеральные штабы двух стран «выработают дальнейшие шаги».
Что ж, действие, по крайней мере, логичное, даже если не исходить из предположения, что Россия все-таки готовит украинский блицкриг. Обстрелы на Донбассе, демонстративные эвакуации оттуда мирных жителей – это уже нечто большее, чем шум в СМИ и даже чем переезд посольств англоязычных стран из Киева. Было, наконец, несколько заявлений Байдена о том, что Россия вот-вот нападет на Украину. Как известно, он даже назвал точную дату и время: 16 февраля, три часа ночи. В пятницу Байден опять предрек войну, но на этот раз без конкретики. Впрочем, накануне вашингтонская газета Politico перенесла «начало вторжения» на время «после 20 февраля», назвав дату 16-е «отвлекавшей внимание от ключевых дат».
А в воскресенье, 20-го в интервью BBC News в роли алармиста выступил уже Борис Джонсон. «Все свидетельства указывают на то, что план ("вторжения России на Украину") в определенном смысле уже начал реализовываться», – сказал британский премьер-министр. Воображаемое вторжение и «началось», таким образом, как воображаемое.
Но главным, по части пугающих новостей, несколько неожиданно оказался официальный лидер ЕС – глава Евросовета Шарль Мишель. Хотя и его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности несколько затмил Владимир Зеленский. Прочувственная речь украинского президента, с упоминанием детей Донбасса и ответственности Запада за судьбу украинской демократии, подтвердила, что в игре России и США (шире – Запада) он играет или пытается играть какую-то свою партию. Зеленский приехал в Мюнхен вопреки Байдену. Хозяин Белого дома публично заметил, что сейчас для президента Украины не самое лучшее время ездить по заграницам. В баварской столице Зеленский выступил с неожиданной и вряд ли реализуемой идеей созыва саммита постоянных членов Совбеза, Германии, Украины и почему-то Турции и пообещал признать Будапештский меморандум неработающим.
Последнее выглядело как прозрачный намек на то, что Украина обзаведется ядерным оружием. Технологически это, возможно, осуществимо: вряд ли страна растеряла все научные кадры для этого. Правда, Зеленский не добавил, что Украине в этом случае придется еще и выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Эта процедура технически сложная и чревата большим количеством трений много с кем, включая США и ЕС.
А вот Мишель заговорил об угрозе, которую в принципе можно исполнить, было бы желание. Он сказал, что Запад не может «вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация (в связи с Украиной) продолжится, будут введены масштабные санкции» против России. Глава Евросовета предупредил европейцев о том, что за это и им придется заплатить определенную цену. Ибо санкции – дорога с двумя направлениями. Но у Запада может не остаться другого выхода. Это нечто новое в риторике чиновников ЕС. Ранее они разве что опровергали предположения о том, что Россию могут наказывать превентивно.
И все же поставщиком ключевых новостей о дипломатических контактах Запада с Кремлем стал не брюссельский, а французский политик. Эммануэль Макрон провел почти двухчасовую беседу по телефону с Владимиром Путиным. Похоже, президент Франции взял на себя ту роль, которую годами играла Ангела Меркель – политика, который от имени и в интересах ЕС может вести конструктивные переговоры с Кремлем. Преемник «железной канцлерин» Олаф Шольц, судя по его недавнему визиту в Москву, подходящую манеру общения с Путиным еще не выработал, а может и не выработает. Как сообщила пресс-служба Макрона, президенты договорились о возобновлении работы «нормандского формата» с учетом неких предложений, сделанных украинской стороной. Возможно, имеется в виду то, о чем говорил, по итогам переговоров с Зеленским, тот же Шольц.
Канцлер утверждал, что украинский президент предоставит проект законов об особом статусе Донбасса. Учитывая, что в России уже есть принятый Госдумой документ о признании ЛНР и ДНР (на нем, правда, нет санкции президента), вырисовываются контуры новой договоренности — «Минска-3». Как отметила пресс-служба Макрона, французский и российский президенты условились вести «интенсивную работу для того, чтобы добиться проведения в ближайшие часы встречи трехсторонней контактной группы, целью которой стала бы поддержка режима прекращения огня на линии соприкосновения всеми сторонами».
Сайт президента РФ опубликовал, в частности, следующую формулировку итогов переговоров: «С учётом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц «нормандского формата”».
«Эти контакты, — говорится далее в сообщении, — призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса».
Впрочем, в сообщении пресс-службы Кремля все равно говорится, можно сказать, подчеркивается, что любое обсуждение ситуации, связанной с Украиной, не отменяет обсуждения российских предложений по гарантиям безопасности.