Российские банки ввезли рекордный объем валюты

Российские банки запаслись рекордным объемом валюты из-за опасений, что Запад введет санкции на фоне обострения ситуации на Украине. Всего в страну завезли $4,97 млрд, больше этой суммы финансовые организации ввозили только в начале пандемии в 2020 году и во время кризиса 2014-го, сообщают «Известия».

По данным Центробанка, в сравнении со средним показателем января–ноября прошлого года (около $2 млрд в месяц) объем завоза наличной валюты подскочил в 2,5 раза и в декабре составил $4,97 млрд. Основная масса пришлась на доллары ($3 млрд, +77% по сравнению с ноябрем), евро по сравнению с ноябрем завезли в пять раз больше ($2 млрд в пересчете на доллары).

«Если рассматривать наиболее пессимистичные сценарии, то дальнейшая эскалация напряженности и введение новых санкций против РФ, включая ограничения против российских банков, способны привести к волатильности валютного курса и увеличить спрос на наличную валюту», — пояснил изданию аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов.

Квалифицированный инвестор ЦБ Александр Коренев считает, что проблема усугубляется еще и тем, что санкции планируются против системообразующих российских банков. Банки сейчас должны населению порядка $92 млрд. Все эти средства куда-то вложены, инвестированы, а собственно наличных у кредитных учреждений нет.

Ранее «Эксперт» писал, что новую волну падения рублевых активов вновь спровоцировали нерезиденты, которые, фактически, уже ввели антироссийские санкции, не дожидаясь их введения на государственном уровне. Ухудшение политической ситуации вокруг России и сильное падение Индекса Мосбиржи за последние месяцы заставляют западных участников рынка ценных бумаг сокращать позиции по рублевым акциям и облигациям, иногда невзирая на текущие цены, а также прекращать новые инвестиции в российские активы.

