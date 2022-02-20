Российские ученые придумали «ультразвуковой пылесос»

Радиофизики Томского госуниверситета предложили с помощью ультразвукового управления микрочастицами собирать пыль и направлять ее к всасывающему устройству. Такой «ультразвуковой пылесос» можно использовать на фармацевтических и пищевых предприятиях, а также в других «чистых» отраслях и даже в космосе, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы можем сфокусировать ультразвуковое излучение на заданное расстояние, забрать частицы пыли из определенного места и транспортировать их к пылесосу. Это даст возможность очищать помещения без необходимости пробираться в каждый уголок. Ведь ультразвуковое поле проникает практически везде и может забирать частицы из самых разных участков», — пояснил завлабораторией электромагнитных методов контроля СФТИ ТГУ, профессор кафедры радиофизики РФФ ТГУ Дмитрий Суханов.

Пока ученые собрали только лабораторный макет, демонстрирующий принцип забора частиц с поверхности и их перемещения. Он представляет собой две решетки ультразвуковых излучателей, которые сфокусированы в одну точку, на частоте 40 килогерц. Между излучателями есть определенная разность фаз и за счет ее изменения создается движущая картина стоячих волн, которая и позволяет перемещать частицы в заданном направлении. Перед сборкой действующего прототипа ученым еще предстоит продумать, в каком виде установка обеспечит наиболее эффективную транспортировку частиц пыли.

Ранее «Эксперт» писал, что аспирантка химического факультета Томского госуниверситета Мария Черных победила в конкурсе «УМНИК–РЖД» со своей разработкой — катализатором, способным эффективно очищать воздух от летучих органических соединений, бактерий и вирусов в присутствии людей. В перспективе эту технологию можно будет использовать не только в поездах, но и в салонах самолетов, на подводных лодках, в супермаркетах и кинотеатрах.

