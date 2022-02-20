Сборная РФ по хоккею проиграла в финале Олимпиады команде Финляндии

В Пекине на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0), сообщает «Чемпионат».

Единственную шайбу на 8-й минуте в ворота соперника забросил Михаил Григоренко в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова.

На 25-й минуте защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Пока сравнял счет, а на 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьёрнинен вывел финнов вперед, забив с передач Марко Анттилы и Атте Охтамаа.

На пути к этому финалу сборная России на групповом этапе сначала переиграла Швейцарию (1:0), потом Данию (2:0), а в заключительном матче уступила Чехии (5:6 ОТ). В четвертьфинале российские хоккеисты во второй раз обыграли датчан, а в полуфинале в серии буллитов сломили сопротивление Швеции (2:1 Б).

Ранее «Эксперт» писал, что хоккей — самый популярный в России зимний вид спорта. Решение НХЛ не пускать своих игроков на Олимпийские игры в Пекин снизило уровень турнира, но при этом повысило шансы российской команды. Россия была одним из главных претендентов на хоккейное «золото» на этой Олимпиаде.

