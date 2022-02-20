Стартует путешествие-квест «Байкальская миля-2022»

В этом году участникам Гранд Тура из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока предстоит разными маршрутами преодолеть от 4-х до 7,5 тыс. км. Об этом рассказали на пресс-конференции, которая прошла накануне в столичном ресторане Balzi Rossi. Состав каждого экипажа – 2-5 человек, среди которых обязательно наличие блогера или журналиста.

Главной в Гранд Туре станет тема «Места силы», которая найдет содержательное отражение в заданиях. Задания сформированы по тематическим блокам, которые представлены организаторами и партнёрами путешествия-квеста – Русским географическим обществом и Музеем Победы на Поклонной горе. Один из ключевых центров и тем пробега – Байкальск, где запланированы репортажи об истории, настоящем и будущем города, планах экологического оздоровления и ревитализации пространства печально известного Байкальского ЦБК. Подготовленные организаторами 20 уникальных маршрутов, которые участники получат в ходе жеребьёвки, приведут их в финальную точку ГрандТура – на Международный фестиваль скорости «Байкальская миля 2022». Он традиционно пройдет в бухте Байкала, у бурятского села Максимиха.

Выполненные задания будет оценивать авторитетное жюри. В его составе – легендарный путешественник Фёдор Конюхов, депутат Государственной Думы, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник, заслуженный артист России, режиссёр и продюсер Игорь Угольников, всемирно известная мотогонщица и первая россиянка, покорившая ралли «Дакар» Анастасия Нифонтова и киноактёр Владимир Яглыч. Председатель жюри – руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Награждение команды-победителя Гранд Тура и чествование его участников состоится 9 апреля 2022 года на выставке «Мотовесна 2022» в г. Москве.

Мероприятие проходит при поддержке РК-Спорт — спортивной платформы Фонда Росконгресс, а также при поддержке титульного партнёра – одного из крупнейших застройщиков России ГК ФСК. Главным информационным партнером мероприятия является Rutube. Национальный видеохостинг отправляет маршрутами «Байкальской мили» трех блогеров, которые расскажут о красотах России, ее экологии, интересных городах и живописных местах. Также Rutube будет делиться происходящим на фестивале скорости в формате дневников мероприятия.

«На сегодняшний день Rutube — это мощнейший инструмент для пользователей и блогеров, -- отметил на пресс-завтраке Александр Моисеев, заместитель генерального директора «Газпром-медиа». -- По итогам декабря количество уникальных пользователей, активно смотрящих видео на платформе, увеличилось до 17,7 млн в месяц. При этом общее количество посетителей Rutube превысило 30 млн в месяц. В контентную стратегию Rutube входит производство большого объема оригинальных шоу и развитие новых направлений, в том числе авто и мото. В данном контексте «Байкальская миля» для нас стратегически важное мероприятие, ведь где, как не здесь, мы можем развернуться в освещении данного направления и рассказать стране про большое комьюнити».