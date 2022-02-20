Украинцам дали советы по выживанию на случай войны

Подготовка «тревожного чемодана» и продуктового набора для выживания является обязательным и очень важным компонентом подготовки к чрезвычайной ситуации. О необходимом запасе пищи для потребления в экстремальных условиях порталу Greenpost рассказал доцент кафедры технологии мясных, рыбных и морепродуктов, президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец, а глава «Украинского женского караула» Елена Белецкая назвала основные принципы разумного поведения в стрессовой ситуации.

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«В чрезвычайной ситуации возможно отключение электроэнергии, которое продлится несколько дней. Тогда нельзя будет обойтись без консервов, сухих смесей и других продуктов, не требующих охлаждения, варки, добавления воды или специальных условий приготовления. Также следует позаботиться о крепкой посуде (желательно металлической) и ручной открывалке для консервов», — сообщил Швец.

Он посоветовал иметь дома запас готовых к употреблению мясных консервов, консервированных фруктов, ягод и овощей, белковых (злаковых, ореховых) или фруктовых батончиков, сухих хлопьев, арахисового масла, сухофруктов, консервированных соков, стерилизованного молока и питания для младенцев (при необходимости).

Если отключили электроэнергию, нужно держать холодильник максимальное время закрытым, так он сможет сохранить продукты холодными еще около четырех часов. Любую скоропортящуюся пищу (мясо, птицу, рыбу, яйца), которые хранились при температуре выше 5 °С в течение двух часов или дольше, следует выбросить. Для таких непредвиденных ситуаций стоит запастись сухим льдом. 11 кг сухого льда будут поддерживать температуру ниже нуля в морозильной камере объемом 0,28 м в течение трех-четырех дней.

«Принципы выживания – это образ мышления, тактика, навыки и снаряжение. Именно в таком порядке», — отметила Елена Белецкая.

По ее словам, большинство людей часто недооценивают ситуацию, не хотят слышать о каких-то кризисах, о войне, не хотят вообще этого негатива. Однако есть объективная реальность, под которую нужно уметь подстроиться. Белецкая подчеркнула, что у каждого человека должен быть прописан или проговорен внутри семьи план действий по чрезвычайной ситуации, а лучше, чтобы их было несколько. Например, что делать, если есть время уехать из города и что делать, если этого времени нет. Родные и близкие должны договориться, кто отвечает за что. Должны быть подготовлены аптечки, собраны рюкзаки (минимум на три дня одежды и средств гигиены). Нужно отсканировать и сохранить на флешки документы, желательно в трех экземлярах, которые должны находиться у разных людей.

«Если есть риск обстрела, а вы живете в многоэтажке, то вы должны проанализировать, куда вам лучше спрятаться (по крайней мере, выйти на лестничную площадку, чтобы избежать прямых попаданий). Мы знаем, что в США во время стихийных бедствий люди садятся в ванную — возможно, в вашей ситуации это тоже приемлемый вариант», — добавила Белецкая.

