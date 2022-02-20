В МЧС РФ назвали количество беженцев, прибывших из Донбасса в Россию

Более 40 тыс. жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область, порядка двух тысяч беженцев отправлены на поездах в Воронежскую и Курскую области. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян на заседании комиссии по ЧС, которое состоялось в Ростове-на-Дону, передает ТАСС.

«Более 40 тыс. лиц, вынужденно покинувших Украину, прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в Ростовской области в ПВР», — рассказал Чуприян.

По его словам, беженцы находятся в 92 пунктах временного размещения (ПВР) в Ростовской области. Там им предоставляют горячее питание, налажена связь, в планах — обеспечить людей сим-картами. Принято решение выставить в ПВР дополнительные мобильные банкоматы, чтобы ускорить обещанные им выплаты.

Как сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, в ПВР выявлены единичные случаи коронавирусной инфекции. Для лиц с легким и средним течением заболевания подготовлены обсерваторы, пациентов в тяжелом состоянии будут отправлять в ковидные госпитали региона.

Более 2 тыс. жителей Донбасса были отправлены в ночь на воскресенье на поездах в Воронежскую и Курскую области. Позже власти Воронежской области уточнили, что к ним прибыли 910 беженцев, из них 358 — дети. Пока их разместили в детских лагерях в Воронеже, позже «рассредоточят по территории области».

Как писал «Эксперт», накануне из ДНР в Россию эвакуировали более 6,6 тыс. человек. В МЧС ЛНР заявили, что республику самостоятельно покинули 25 тыс. человек, ожидалась организованная эвакуация еще 10 тыс. человек.

18 февраля главы непризнанных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили об эвакуации жителей республик в связи с готовящемся вторжением украинской армии на территорию республик.

Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для создания условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь беженцев из ДНР и ЛНР. Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

