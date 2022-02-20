В Пекине прошла церемония закрытия Олимпиады

Делегация российской команды приняла участие в параде спортсменов, который состоялся на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Знаменосцем вытупил лыжник Александр Большунов, завоевавший на этих Играх пять медалей.

На Играх в Пекине соревновались спортсмены из 91 страны, было разыграно 109 комплектов наград. Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье — сборная Китая (9-4-2), российская команда стала девятой. По общему числу наград первыми стали норвежцы (37), вторыми — россияне (32), третьими — немцы (27).

«Эта Олимпиада — самая сложная из тех, что я проходил как спортсмен, тренер или руководитель. Был тяжелый Пхенчхан, беспрецедентный Токио, но в Пекине концентрация событий, постоянно требовавших оперативных решений, в которых нет права на ошибку, была существенно выше, даже сравнить не с чем», — отметил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее «Эксперт» писал, что российский лыжник Александр Большунов установил рекорд по количеству медалей на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин. В Пекине он завоевал три золотые медали в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте, серебро — в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. В истории лыжных гонок есть только пять женщин, которым удавалось завоевать пять медалей на одной Олимпиаде, среди них три соотечественницы: Любовь Егорова, Лариса Лазутина и Елена Вяльбе.

