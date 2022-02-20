За сутки в России выявили 170 тысяч зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 170 699 жителей РФ, 10 372 были госпитализированы. Вылечились от инфекции 147 296 человек, умерли — 745. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 20 февраля в России выявлено 15 370 419 заболевших коронавирусом (+170 699 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Санкт-Петербурге (16 599), Москве (6 388) и Подмосковье (4 187). Наименьшее — в Ненецком АО (106), и на Чукотке (56).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 12 365 238 жителей РФ, умерли — 345 500.

Москва продолжает лидировать среди регионов по случаям заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице зарегистрировано 2 664 189 заболевших, выздоровели после перенесенной инфекции 2 418 457, умерли — 40 615.

По последним данным оперштаба, в России более 86 млн человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 82,6 млн россиян. Коллективный иммунитет составляет 59,7%.

Ранее «Эксперт» писал, что научный центр им. Гамалеи не смог найти в Москве детей в возрасте 6-11 лет без антител к коронавирусу для тестирования вакцины «Спутник М». В настоящее время Центр вносит поправку в протокол тестирования: предлагается сдвинуть нижний предел антител к коронавирусу у добровольцев с 0 до 100 международных единиц (BAU – единиц связывания антител).

