Альфа-Банк решил помочь начинающим блогерам

Альфа-Банк объявил о создании фонда поддержки малого блогинга, в активе которого 100 млн рублей. Вместе с продюсером Ярославом Андреевым сотрудники фонда выберут самых креативных ребят, у которых пока нет большой аудитории, и разместят у них рекламу банка. Таким образом Альфа-Банк намерен внести свой вклад в развитие блогинга в России.

«В России миллионы блогеров, но на рекламе зарабатывают только самые популярные. 80% рекламных бюджетов получает всего один процент блогеров. Мы считаем, что это несправедливо и хотим, чтобы у каждого блогера была возможность заработать на любимом деле», — сообщил член правления, директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.

В банке отметили, что принимают заявки от всех блогеров, независимо от возраста и специализации. На сайте фонда можно отправить ссылку на свои соцсети и рассказать про интересы (спорт, путешествия, наука, дизайн, еда, домашние питомцы). Банк рассмотрит все заявки, выберет самые креативные и предложит возможный вариант интеграции.

Ранее «Эксперт» писал, что специалисты компании Yoloco проанализировали аккаунты блогеров и рассчитали среднюю стоимость рекламы в сториз в российском сегменте Instagram. Самыми высокооплачиваемыми, по результатам исследования, стали актеры, продюсеры и шоумены, у которых количество подписчиков превышает 2 млн: одно сообщение у такого блогера стоит около 200 тыс. рублей с НДС. Реклама в сториз у юмористов и стендаперов, имеющих 1–2 млн подписчиков стоит в среднем 62,7 тыс. рублей.

