Армия РФ заявила об уничтожении группы украинских диверсантов

В Южном военном округе вооруженных сил России сообщили об уничтожении диверсантов и двух БМП, проникших с территории Украины, сообщает «Интерфакс».

«В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены. Среди военнослужащих Вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет», – сообщили в ЮВО

По словам военных, диверсионная группа была обнаружена пограничным нарядом ФСБ в понедельник, 21 февраля, около 06:00 по московскому времени в районе населенного пункта Митякинская (Ростовская область) на участке государственной границы России с Украиной.

Для задержания диверсантов пограничники запросили усиление у подразделения ЮВО, выделенного для оперативного прикрытия границы. В ходе боя для эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Россией вошли две боевых машины пехоты вооруженных сил Украины. Прибывшим к месту боестолкновения подразделения вооруженных сил РФ уничтожило обе БМП из противотанкового оружия.

Ранее «Эксперт» сообщал, что подводя предварительные итоги учений «Союзная решимость-2022», проводимых в рамках комплексной проверки сил реагирования Союзного государства, министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что они будут продолжены. Такое решение приняли президенты двух стран в связи с обострением ситуации в Донбассе, сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.

