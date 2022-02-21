«Биннофарм групп» купит у Dr. Reddy’s права на два антибактериальных препарата

Российская «Биннофарм групп» и международная фармкомпания Dr. Reddy's Laboratories подписали соглашение о приобретении «Биннофарм групп» прав на два антибактериальных препарата у Dr. Reddy’s в России и странах СНГ.

«Компания "Биннофарм групп" через дочернее акционерное общество "Алиум" и международная фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd. вместе со своими дочерними компаниями, совместно именуемыми Dr. Reddy's, объявляют о подписании соглашения, которое позволит "Биннофарм групп" приобрести антибактериальные препараты под брендами "Ципролет" и "Леволет" у Dr. Reddy's в России, Узбекистане и Беларуси», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что препараты будут выпускаться в виде таблеток, инфузионнных растворов и глазных капель.

В течение переходного периода Dr. Reddy’s намерена продолжить поставлять препараты для «Биннофарм групп», чтобы обеспечить их доступность на рынке России и СНГ, отмечается в пресс-релизе.

По словам гендиректора «Биннофарм групп» Рустема Муратова, приобретение прав на «Ципролет» и «Леволет» — важный шаг, усиливающий лидерские позиции компании на ключевом для нее рынке антибиотиков. «Эти сильные бренды уже завоевали доверие миллионов потребителей и по данным независимых аналитических агентств лидируют в своих сегментах рынка. Они станут важным дополнением для нашего портфеля брендированных антибактериальных препаратов», — подчеркнул он.

Фармацевтическая компания «Биннофарм групп» основана в 2020 году, она входит в группу АФК «Система». Компания объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Предприятия выпускают лекарственные препараты различных терапевтических групп практически во всех лекарственных формах. Портфель компании насчитывает свыше 450 регистрационных удостоверений. Помимо препаратов для лечения последствий коронавируса, «Биннофарм групп» выпускает вакцину от «Спутник V».

Ранее «Эксперт» писал о том, что «Биннофарм Групп» увеличила производственную мощность участка по выпуску жаропонижающих препаратов на курганском заводе «Синтез». Это позволит обеспечить рост объема их выпуска в три раза.