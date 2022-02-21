Число заказов на «Сбермаркете» выросло в четыре раза

«СберМаркет» (входит в экосистему Сбера) представил результаты работы в 2021 году.

Количество выполненных заказов в 2021 году выросло в четыре раза и составило 24 миллиона. Число партнеров-ретейлеров удвоилось — в настоящий момент с площадкой сотрудничают 120 федеральных и региональных сетей, передает ТАСС.

Оборот маркетплейса в прошлом году вырос в три раза по сравнению с 2020-м. «Оборот сервиса составил 58,6 млрд рублей с НДС и без промо», — сообщает пресс-служба компании.

«СберМаркет» — федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости. Компания присутствует в 154 городах России и работает со 150 торговыми сетями.

В ближайшие месяцы Сбер намерен создать новый холдинг e-commerce, в котором объединит «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистику», «Сбер Еаптеку», «СММ Ретейл» и свою долю в совместном с VK предприятии. Новая структура будет называться «О2О-холдинг», его возглавит зампред правления Сбера Лев Хасис. Выделение сервисов в единый холдинг в том, чтобы обеспечить лучший клиентский опыт и синергию между сервисами и упрочить позиции Сбера на рынке электронной коммерциио, объясняют в банке.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Сбер возглавил рейтинг крупнейших компаний-работодателей России 2021 года по версии HeadHunter. В пятерку лидеров вошли также «Росатом» и «Газпромнефть». До этого Сбер был признан сильнейшим брендом Европы, он занял первое место по показателю «Сила бренда» в отчете Global 500 2002, составленном международной консалтинговой компанией Brand Finance. Кроме того, компания попала на третью позицию в рейтинге банковских брендов мира по показателю «Сила бренда» (Brand Strength Index, BSI). Сбер набрал 92,3 пункта из 100.