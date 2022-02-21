Эксперт: помешать угольному сотрудничеству России и КНР могут собственные амбиции Пекина

В ходе конференции «Argus Уголь России 2022», прошедшей в конце минувшей недели, директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Министерства энергетики РФ Сергей Мочальников заявил, что Россия планирует наращивать поставки угля в Китай.

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Проект межправительственного соглашения между странами предусматривает увеличение экспорта этого сырья в КНР до 100 млн тонн. Столь амбициозные планы, несмотря на имеющиеся сложности с их реализацией, готовы поддержать российские компании.

Ворота в «китайской стене» распахнулись для российского угля

Это стало возможным в связи с тем, что имевшиеся в последние годы успехи Китая выработке в выработке «зеленой энергии» оказались недостаточными. Хотя доля возобновляемых источников и достигла 43,5%, увеличившись на 10,2% за 6 лет, от энергокризиса страну это не спасло. Попытки правительства КНР закрыть шахты в угоду климатической повестке обернулись энергетическим коллапсом в отдельных регионах страны. В итоге уже в августе 2021 года 15 шахт в северных районах Китая возобновили работу.

Кроме того, для скорейшего купирования кризисной ситуации, Пекин приступил к наращиванию закупок угля за рубежом и повышению собственной добычи. Импорт данного вида топлива вырос на 6,6% в сравнении с 2020 годом и достиг 323,2 млн тонн. При этом Россия играет здесь заметную роль. Из рекордных 227 млн тонн, отправленных на экспорт в 2021 году, около четверти ушло именно в Китай.

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Стоит отметить, что, если бы спрос на «черное золото» в Поднебесной не вырос, у российских угольных компаний, добывающих сырье на просторах Сибири и Дальнего Востока, просто не оказалось бы достаточных рынков сбыта и перспектив. Из-за Урала в Европу угол не повезешь даже при нынешнем уровне цен.

В этом смысле показательным примером является мире компания «ЭльгаУголь», занимающаяся в Якутии разработкой крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля. Еще в 2016 году во весь рост стоял вопрос о консервации Эльгинского разреза. А сейчас представители компании сообщили «Эсперту», что в 2021 году была обеспечена поставку более 8,5 млн тонн угля коксохимическим и металлургическим предприятиям КНР.

Объем поставок в сравнении с аналогичным периодом 2020-го года увеличился в 3,3 раза. Всего за прошлый год компанией по данным Правительства Якутии было добыто 14,7 млн тонн угля. А за позапрошлый — 8 млн тонн. Темпы роста впечатляют.

«В 2022 году планируем увеличение поставок в Китай примерно вдвое по сравнению с прошлым годом», — подчеркнули в компании. При этом представители «ЭльгаУголь» подтвердили, что Китай является приоритетным для них рынком сбыта.

«Мы положительно оцениваем дальнейший рост спроса в этой стране в результате практически полного восстановления ее экономики после пандемии. Китайские потребители зарекомендовали себя надежными партнерами, с которыми компания намерена выстраивать долгосрочное стратегическое сотрудничество», — заметили в «ЭльгаУголь».

Поставки идут в основном по морю

Однако в контексте растущих поставок имеется ряд проблемных вопросов. Во-первых, о снятии пошлин для российского угля, введенные китайской стороной. Во-вторых, с точки зрения логистики при росте поставок зачастую не готовыми к резкому росту объемов зачастую оказываются железнодорожные пограничные переходы. «Поставки угля на данный момент осуществляются преимущественно морским путём», — констатировали в «ЭльгаУголь».

Между тем, существует мнение, что помешать угольному сотрудничеству КНР и России могут не только недостатки инфраструктуры РЖД, но собственные амбиции Пекина. Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев уверен: для того чтобы избежать нового витка энергокризиса Китай сделает ставку не на импорт, а именно добычу угля собственными силами.

«Уже пошли сообщения, что Китай пересмотрел фактически чрезмерно механистический подход в экологической повестке. Несколько дней назад они объявили, что снова открою часть угольных предприятий. И сейчас в Китае заявили, что рекордное количество угля у них будет добыто на собственных месторождениях. То есть в стране резко активизировалась добыча», — сообщил он «Эксперту».

Андрей Карнеев полагает, что на фоне увеличения потребления угля в Китае, страной может приветствоваться и более активный завоз данного вида топлива, в частности, из России. Правда, с оговорками. «У нас есть узкие места — и в плане железнодорожного сообщения, и в плане тех ограничений, которые ввел на границе Китай из-за пандемии коронавируса. Приходят сообщения, что целые составы задерживаются», — напомнил эксперт.

Однако Карнеев не стал исключать, что в связи с дальнейшим налаживанием китайско-российских отношений на фоне конфронтации с Западом и потери Китаем поставщика угля в лице Австралии, перспективы российских компаний на китайском рынке можно оценивать со сдержанным оптимизмом.

Верят в этом и в «ЭльгаУголь». Компания ставит перед собой глобальные экспортные цели. «В планах на ближайшие годы увеличение объёма добычи угля до 45 млн тонн. Кроме того, мы рассчитываем нарастить реализацию концентрата коксующегося угля до 30 млн тонн. Он будет поставляться преимущественно на экспорт», — заявили там.