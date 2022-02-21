Эксперты заявили о рекордной памяти в iPhone 14 Pro

Самый дорогой смартфон Apple, выпущенный в 2022 году, получит восемь гигабайт оперативной памяти, сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на сообщение анонимного инсайдера, появившееся в южнокорейском блоге Naver. Блогер сообщает, что, по имеющимся сведениям, смартфоны премиальной серии iPhone 14 получат рекордный объем оперативной памяти — восемь гигабайт. Специалист ссылается на свои собственные источники в цепочке поставок iPhone.

Эксперты отметили, что увеличение объема оперативной памяти смартфонов Apple в конце 2021 года было предсказано ранее Джеффом Пу, аналитиком Haitong International Securities. По его словам, восемь гигабайт оперативной памяти должны получить iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, которые являются флагманами Apple. Их выход ожидается осенью 2022 года.

Нынешние iPhone 13 Pro и 13 Pro Max имеют шесть гигабайт оперативной памяти. Увеличение этого параметра смартфонов должно положительно сказаться на производительности устройств, считают эксперты.

«Базовые модели iPhone, как правило, имеют меньше памяти, поэтому вполне вероятно, что 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый iPhone 14 Max получат менее восьми гигабайт памяти», - подчеркнули авторы.

В середине января аналитик Росс Янг сообщил, что функция продвижения останется отличительной чертой дорогих айфонов. Опция продвижения позволяет отображать изображение на экране с частотой до 120 Герц.