«Газпром» переведет часть автопарка службы доставки Lamoda на природный газ

«Газпром газомоторное топливо» в рамках эксперимента переведет часть автопарка службы доставки Lamoda на природный газ.

Первыми регионами, в которых заказы от Lamoda будут развозить автомобили на природном газе, станут Челябинская и Свердловская области, где уже имеется готовая инфраструктура для машин с газовыми двигателями, пишет Inc.

Также компании собираются протестировать доставку на газе на средней миле из распределительного центра Lamoda в Московской области в Смоленскую.

Как отметил директор по доставке Lamoda Илья Стародубцев, переход на газовое топливо — очередной шаг компании на пути к снижению выбросов. «Lamoda — первый крупный fashion e-com в СНГ, который прошел комплексный СО2 аудит и серьезно относится к экологической и климатической повестке. С 2020 года мы запустили такие экологичные способы доставки, такие как пешая курьерская доставка и сотрудничество с каршерингами», — рассказал Стародубцев.

В Lamoda ожидают, что переход на природный газ позволит в два раза сократить выбросы СО2 по сравнению с использованием автомобилей с бензиновыми двигателями. В компании подчеркнули, что переход на природный газ не отразится на стоимости услуг ретейлера: покупатели по-прежнему смогут воспользоваться бесплатной доставкой в пункт выдачи заказов либо на дом.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в России набирает популярность идея развития инфраструктуры производства сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о строительстве не только крупных предприятий, но и относительно небольших, малотоннажных заводов, которые, в частности, могут стать главными поставщиками газомоторного топлива на заправочные станции. Такое топливо потенциально может быть дешевле бензина, дизеля или компримированного (то есть сжатого) газа, который сейчас преимущественно реализуется на заправках. Сейчас в России действуют всего 13 малотоннажных предприятий по производству СПГ. Предприятия появляются не очень активно, однако ситуация меняется: так, в марте 2021 года правительство утвердило долгосрочную программу развития производства СПГ в стране, большое внимание уделено именно малотоннажным СПГ-заводам. Сейчас прорабатываются проекты строительства 65 таких предприятий с общим объемом инвестиций три триллиона рублей. Предполагается, что к 2024 году в стране будет уже несколько десятков малотоннажных производителей СПГ и порядка 80 криогенных заправочных станций, где они смогут реализовать сжиженный природный газ.