Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию их заявлений в эфире телеканала «Россия 24».

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«От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство... Ваши политические решения — такие, как признание документов, выданных жителям наших республик, а также возможность вступления в гражданство Российской Федерации, — бесценно для нас, как для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое общество и культурное пространство», — заявил Пушилин.

Он также отметил, что в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям, однако договоренности не мешают Киеву, который получает военную поддержку от Вашингтона, нарушать установленное перемирие. Помимо признания независимости, глава ДНР попросил Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве и взаимодействии в оборонной сфере.

«Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», — сказал в видеообращении глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что гуманитарной катастрофы в регионе удалось избежать только благодаря российской помощи.

Владимир Путин заявил, что намерен выслушать мнение участников Совбеза РФ по поводу этих обращений.

Ранее «Эксперт» писал, что около 61 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Россию после объявления эвакуации из-за обострения ситуации в регионе. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, принято уже девять поездов с беженцами. Многие отправились из Ростовской области в другие регионы России. Более 1000 беженцев уже получили выплату, назначенную российским президентом, в размере 10 000 руб.

Ранее главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории.

