Грузы продолжают задерживаться

В ушедшем году глобальные сбои в логистических цепочках стали серьезным фактором сдерживания многих отраслей экономики. И хотя часть проблем логистическим компаниям удалось преодолеть, сейчас они сталкиваются с новыми вызовами. В частности, на увеличение сроков доставки грузов из Китая в настоящее время влияет Олимпиада в Пекине, основная часть соревнований которых уже прошла, но Параолимпийские игры закончатся только 13 марта. «Во время зимних Олимпийских игр в Пекине усилен надзор за профилактикой эпидемий и контроль за въездом-выездом транспорта и водителей, а также перемещением между провинциями Китая. На многих участках дорог в провинции Хэбэй введены временные ограничительные меры, поэтому наблюдаются некоторые сложности с забором груза оттуда», -- рассказывает Екатерина Воронова, руководитель отдела железнодорожных перевозок регионов СНГ и Китай группы компаний AsstrA.

Другая проблема, продолжающая беспокоить логистические компании -- это перегруженность крупных железнодорожных узлов в России. Сложности здесь начались в конце прошлого года в связи с ростом логистического трафика китайских товаров по российской железной дороге. Некоторые транспортные узлы с начала года не могут справиться с наплавом контейнеров, в частности, это относится к большинству станций столичного региона. «Перегруженность московского транспортного узла негативно влияет на сроки доставки грузов. Задержки наблюдаются на всех этапах, начиная от смещения плановых дат выхода поездов из Китая и заканчивая увеличенным периодом на вывоз контейнеров со станций назначения, -- констатирует Михаил Русаков, руководитель отдела интермодальных перевозок логистической компании «ДАКСЕР». -- Совсем недавно станция Ворсино объявила о возобновлении работы в штатном режиме, однако в это же время другие станции московского узла перестали справляться с обработкой входящих объемов и вынуждены задерживать составы в пути и тратить больше времени на уже прибывшие. По информации различных железнодорожных операторов в России, улучшение ситуации ожидается с марта 2022 года, однако сроки стабилизации могут быть увеличены».

Что касается автомобильных перевозок, то здесь по-прежнему актуальна обострившаяся еще в конце прошлого года проблема перегруженности пограничных переходов. «Традиционное окончание празднования Нового года по восточному календарю и возобновление работы предприятий привело к резкому увеличению количества отправляемых грузов. Все это отразилось на сроках доставки товаров из КНР: транспорт простаивает в очередях на российско-китайской границе по несколько недель, -- указывает Николай Гладун, директор по развитию бизнеса компании Gebrueder Weiss в России . -- Погранпереходы попросту не справляются с возросшим количеством машин, так как многие грузовладельцы «переключились» на автотранспорт из-за роста ставок на морские перевозки при более длительном транзите. Инфраструктура пунктов пропуска к такому наплыву транспортных средств оказалась абсолютно не готова».

Игроки рынка логистических услуг надеются, что проблемы с задержкой поставок грузов будут решаться к середине текущего года. В противном случае тормоз в логистике может стать неприятным фактором сдерживания многих отраслей экономики, а также доставлять неудобства рядовым потребителям. «На улучшение сложившейся ситуации могут повлиять участники логистической цепочки ― станции назначения, операторы составов и складов, автоперевозчики, а также сами грузовладельцы, которые временно могут использовать альтернативные варианты доставки. Также следует помнить о дефиците персонала (машинистов, рабочих на терминалах и водителей) в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, -- говорит Дмитрий Суховерша, руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России». -- Участники рынка надеются на улучшение ситуации к середине текущего года, однако нельзя забывать о возможном возникновении какой-либо непрогнозируемой ситуации или повторения истории в Суэцком канале при посадке на грунт контейнеровоза Ever Given весной 2021 года».

