HONOR объявляет о старте продаж ноутбука HONOR MagicBook 16

Ноутбук идеально подходит для работы, ретуши фотографий, монтажа видео, создания больших проектов, а также просмотра фильмов.

Устройство уже доступно для заказа в официальном интернет-магазине HONOR, фирменных розничных магазинах HONOR и других каналах партнеров бренда.

HONOR MagicBook 16 – это оптимальный вариант для тех, кто нуждается в мобильном и производительном помощнике. Ноутбук имеет прочный металлический корпус и при этом весит всего 1,84 кг.

Устройство оснащено 16,1-дюймовым антибликовым FullView-экраном с узкими рамками 5,1 мм, полезной площадью 87,3% и широким углом обзора 170o. Благодаря 100% цветовому охвату sRGB и яркости 300 нит HONOR MagicBook 16 гарантирует насыщенные и реалистичные цвета при работе с изображением и просмотре фильмов. Экран устройства также оснащен режимом защиты зрения Eye Comfort и имеет сертификацию TÜV Rheinland по снижению уровня синего света.

Ноутбук работает на базе процессора AMD RyzenTM 5 5600H с улучшенной архитектурой «Zen 3», который увеличивает производительность HONOR MagicBook 16 до 26% по сравнению с устройствами предыдущего поколения.

Для большей производительности HONOR MagicBook 16 оснащен двухканальной оперативной памятью 16 Гб и встроенным твердотельным накопителем емкостью 512 Гб; ноутбук также имеет производительный режим, поэтому пользователи могут с легкостью выполнять несколько ресурсоемких задач одновременно.

От перегрева ноутбук защищает интеллектуальная система охлаждения с тройными тепловыми трубками 2 мм, двумя вентиляторами и восьмью высокоточными датчиками. Она быстро отводит тепло, обеспечивая прирост производительности до 25%3.

HONOR MagicBook 16 имеет аккумулятор емкостью 56 Вт⋅ч, что позволяет работать с офисными задачами до 8 часов и воспроизводить локальные видео 1080p до 8,8 часов. С помощью фирменного зарядного устройства с технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge 65 Вт ноутбук можно зарядить до 50% за 30 минут.

Ноутбук HONOR MagicBook 16 поддерживает функцию «Мультиэкран», которая позволит отображать экран смартфона HONOR на экране ноутбука, переносить файлы между устройствами простым перетаскиванием, использовать клавиатуру и мышь для управления смартфоном, запускать мобильные приложения на ноутбуке и многое другое.

Благодаря встроенному в кнопку питания сканеру отпечатков пальцев HONOR MagicBook 16 можно разблокировать и включить одним касанием всего за 0,66 секунды. Устройство также оснащено полноразмерной клавиатурой с подсветкой для комфортного набора текста.

Антенна 2х2 MIMO поддерживает работу устройства в двух диапазонах – 2,4 ГГц и 5 ГГц, и имеет полосу пропускания 160 МГц, благодаря чему HONOR MagicBook 16 обеспечивает пользователям высокую скорость передачи данных. Устройство также поддерживает Bluetooth 5.1.

Ноутбук HONOR MagicBook 16 можно приобрести в официальном интернет-магазине HONOR, фирменных розничных магазинах HONOR и других каналах партнеров бренда. Устройство представлено в цвете «космический серый» по цене 79 990 рублей. В рамках акции ноутбук доступен с выгодой 8 000 рублей и дополнительными бонусами.