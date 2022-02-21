Индекс Мосбиржи упал до зоны поддержки 3000-3100 пунктов

Распродажи российских акций начались с открытием основных торгов на Московской бирже, когда на рынок выходят крупные игроки. Поступающие в течение дня новости только способствовали бегству инвесторов из рублевых активов.

Усиление обстрела непризнанных ДНР и ЛНР, уничтожение украинской диверсионной группы на территории России, экстренное заседание Совета безопасности РФ — вот только несколько примеров новостей, заставивших инвесторов избавляться от акций.

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Падение усилилось и потому, что у многих игроков начали срабатывать стоп-заявки, ограничивающие убытки, и правила внутреннего риск-менеджмента, заставляющие выходить из акций по любым ценам.

Лишь одна бумага на Мосбирже — паи биржевого ПИФа «Дивидендные аристократы США», завершила сегодняшний день ростом котировок.

В результате по итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 10,5% капитализации. Последний раз этот индикатор падал более чем на 10% за день 3 марта 2014 г., после того как Совет Федерации одобрил возможность введения российских войск в Крым, который тогда еще принадлежал Украине. Сейчас Индекс Мосбиржи находится на уровне ноября 2020 г, когда мировые фондовые рынки активно восстанавливались после коронавирусного снижения.

И судя по всему, распродажи еще не окончены.

«Завтра Госдума и Совет Федерации утвердят признание независимости ДНР и ЛНР, вслед за чем последуют жесткие западные санкции, — высказал свое мнение Expert.ru один из трейдеров. — Скорее всего, Совфед заодно одобрит и использование российской армии за пределами России. Поэтому я сохраняю короткие позиции по акциям госкомпаний и думаю усилить шорт продажей фьючерса на Индекс РТС, динамика которого зависит не только от котировок акций, но и от курса рубля. На технический анализ сейчас не советую полагаться, а о фундаментальном анализе и недооцененности российских акций советую вообще забыть на несколько месяцев».

Военные и санкционные риски нарастают, и именно поэтому в лидерах сегодняшнего снижения акции оказались компаний с госучастием: Сбербанк и ВТБ обвалились на 17%, «Роснефть» — на 18%. Чуть лучше выглядит «Газпром», упавший «всего» на 10%, что связано с рекордно низким для последних лет уровнем заполненности газовых хранилищ в Европе. США, несмотря на все обещания «помочь» Европе энергоносителями в случае начала российско-украинской войны, заместить российский газ не смогут из-за низкого уровня добычи и отсутствия резервных мощностей.

Сейчас Индекс Мосбиржи вошел в зону сильной поддержки 3000-3100 пунктов, но покупать акции на отскок очень рискованно. Если эта поддержка не устоит, снижение рынка усилится на техническом факторе.

Возобновились активные распродажи ОФЗ: Индекс Мосбиржи гособлигаций потерял за день огромные для этого индикатора 2,1%. Доходности ОФЗ со сроком погашения до двух лет ушли выше 11% годовых.

На фоне всеобщей паники достойно держится рубль, который снизился к доллару всего на 2,3%. Основная заслуга в устойчивости рубля принадлежит Банку России, который мудро не стал прерывать мораторий на покупку валюты в рамках бюджетного правила.

Однако с большой вероятностью рубль продолжит плавно сдавать позиции, несмотря на гигантский приток в страну валютной выручки и начало налогового периода, когда экспортеры традиционно увеличивают продажу долларов и евро для исполнения налоговых обязательств.

Обострение политической ситуации вокруг России и Украины отразилось и на остальном мире. Так, германский фондовый индекс DAX падает на 1,6% французский CAC40 — на 1,8%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы, росшие с утра на 0,8%, развернулись вниз и теряют примерно столько же. Фондовые секции на американских биржах сегодня закрыты по случаю национального праздника.