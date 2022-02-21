На тревожный фон рубль и акции отреагировали неожиданно

В лидерах утреннего роста держатся акции Сбербанка, «Газпрома» и «Лукойла». Что касается первых двух, то они наиболее сильно просели в четверг и пятницу на фоне масштабного бегства инвесторов из рублевых активов. В этих бумагах сосредоточена и наибольшая активность спекулянтов, которые сегодня с утра агрессивно закрывают шорты, фиксируя прибыль второй половины ушедшей недели.
Да и в целом характер торгов указывает на то, что львиную долю в утренний прирост рублевых активов вносит закрытие коротких позиций, а не новые инвестиционные покупки. Это значит, что в любой момент, как только появятся новости о возобновлении обстрела территорий непризнанных Донецкой и Луганской республик со стороны Украины, спекулянты быстро сменят свою ориентацию и начнут играть на понижение.
Однако в целом инвесторы ждут мира. Есть надежда, что после воскресного телефонного разговора с президентом РФ политическая активность президента Франции Эмманюэля Макрона, которому надо набирать очки в президентской гонке, увенчается успехом, саммит по вопросам безопасности в Европе состоится, а до него украинские вояки сбавят агрессивность. Но последний фактор абсолютно непредсказуем, поэтому риски возобновления падения российских акций и рубля велики.
Техническая картина по Индексу Мосбиржи нейтральна: индикатор рисует высоковолатильный боковик в диапазоне 3350-3650 пунктов.
Внешний фон можно назвать позитивным: уверенно растут фьючерсы на американские фондовые индексы, прибавляя около 0,8%. Штаты празднуют день рождения Джорджа Вашингтона, и торги акциями за океаном сегодня не откроются.
С другой стороны, пусть и слабо, но снижается нефть, подкрадываясь сверху к отметке $90 за баррель. Техническая поддержка для нефти расположена чуть ниже этого уровня, и если она будет пробита, «черное золото» устремится к следующей цели снижения - в район $86 за баррель. Это создает риски для акций нефтяных компаний, поскольку сейчас трейдеры сильнее и быстрее отыгрывают негативные события, нежели позитивные.
Наиболее безопасно выглядят акции металлургов. Мажоритарные акционеры этих компаний не аффилированы с государством, и весьма вероятные санкции Запада затронут их лишь косвенно. Даже ожидаемое после повышение ставки ФРС снижение цен на сырьевые ресурсы позволит компаниям сектора продолжать генерировать сверхприбыль, которой многие из них традиционно щедро делятся с акционерами.
Утром понедельника мощно растет рубль, дорожая к доллару на 1,5%. Российская валюта практически отыграла потери прошлой пятницы.
На текущей неделе стартует налоговый сезон – крупный бизнес будет перечислять в бюджет обязательные платежи. Это значит, что экспортеры увеличат продажу валютной выручки, и если ухудшения политической ситуации не случится, рубль будет укрепляться.
Пока сильной технической поддержкой по паре доллар-рубль выступает район 74,7-75. В этом диапазоне спекулянты будут фиксировать прибыль по коротким позициям пары доллар-рубль и попытаются начать игру на понижение курса российской валюты. Но если поддержка будет пробита, курс рубля быстро уйдет к стратегической цели 73 руб за доллар.