На тревожный фон рубль и акции отреагировали неожиданно

В лидерах утреннего роста держатся акции Сбербанка, «Газпрома» и «Лукойла». Что касается первых двух, то они наиболее сильно просели в четверг и пятницу на фоне масштабного бегства инвесторов из рублевых активов. В этих бумагах сосредоточена и наибольшая активность спекулянтов, которые сегодня с утра агрессивно закрывают шорты, фиксируя прибыль второй половины ушедшей недели.

Да и в целом характер торгов указывает на то, что львиную долю в утренний прирост рублевых активов вносит закрытие коротких позиций, а не новые инвестиционные покупки. Это значит, что в любой момент, как только появятся новости о возобновлении обстрела территорий непризнанных Донецкой и Луганской республик со стороны Украины, спекулянты быстро сменят свою ориентацию и начнут играть на понижение.