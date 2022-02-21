Ирак принял на вооружение устаревшие российские танки

Иракская армия приняла на вооружение танки Т-72 и БМП-1, доставленные морем в конце прошлой недели. По этому случаю на одной из военных баз состоялась торжественная церемония, в которой принял участие министр обороны страны Джума Инад Саадун, прибывший на вертолете.

До покупки Ираком техника находилась на вооружении в болгарской армии, после чего прошла капитальный ремонт в соответствии с контрактом, подписанным в июне прошлого года. По некоторым данным, договор рассчитан на три года, общая сумма сделки составляет 245 миллионов долларов. В будущем следует ожидать новых поставок, включая запасные части и другую военную технику.

Судя по видеозаписи, БМП-1 была модифицирована на самом низком уровне. Скорее всего, у них изменились только средства связи, и по своим возможностям они соответствуют уровню 70-х годов, отмечают специалисты.

На своих местах остались даже направляющие пусковых установок противотанковых ракет «Малютка», которые установлены над стволами 73-мм пушек 2А28 «Гром».

Т-72М1 также прибыл в устаревшем варианте, аналогичные версии использовались на фронтах восьмилетней войны с Ираном, во время вторжения в Кувейт и в боях с американскими танками M1A1 и M1A2 Abrams в 1991 и 2003 годах. Наиболее серьезным недостатком данных танков является отсутствие современных ночных прицелов и динамической защиты на них.

В то же время Т-72 ценится в Ираке за его надежность, ремонтопригодность и простоту разработки.

