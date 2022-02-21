Художественная ярмарка ART MOSCOW/Antique & Art Fair

ART MOSCOW возвращается на столичную художественную сцену в обновленном формате. Произведения, представленные на стендах более чем 150 российских и зарубежных галерей, охватят различные периоды как современного, так и классического искусства. Для ценителей ювелирного искусства подготовлен специальный раздел, в котором произведения высокого ювелирного искусства представят более 30 всемирно известных российских брендов.

Изначально ярмарка ART MOSCOW, проводившаяся ежегодно в ЦДХ с 1996 по 2013 год, была посвящена исключительно современному искусству. В разные годы она насчитывала до 73 участников (включая крупные западные галереи), прошедших строгий отбор экспертного совета.

Почти 20 лет ART MOSCOW являлась камертоном российского художественного рынка современного искусства. Она развивала интерес к коллекционированию, не только предлагая исключительные по качеству произведения российских и зарубежных художников, но и показывая в рамках некоммерческой программы наиболее значительные частные собрания contemporary art. Большинство крупнейших частных и корпоративных коллекций современного искусства были пополнены приобретениями на ART MOSCOW.

Новый формат ART MOSCOW/Antique & Art Fair, в котором значительно расширен ассортимент, следует актуальной тенденции арт-рынка, когда в рамках одной ярмарки предлагаются произведения, относящиеся к разным периодам мирового искусства и разделам коллекционирования. Среди участников нынешней ярмарки — галереи из России, Беларуси, Германии, Франции, США, Бельгии.

В разделе «Современное искусство» участвуют более 40 ведущих российских галерей, включая «Триумф», OVCHARENKO, «Файн Арт», Галерею Люмьер, «КультПроект», «Восточную галерею», ASKERI GALLERY, Krokin Gallery, «Е.К.АртБюро», VP Studio, 11.12 Gallery, MIRRA Gallery, Atelier CHOUTKO и другие. Среди представленных авторов — Владимир Дубосарский, Семен Агроскин, Мария Малинина, Леонид Ротарь, Евгений Севостьянов, Михаил Блинов, Эдуард Яшин, Аркадий Насонов, Андрей Новиков, Юрий Шабельников, Михаил Молочников, Константин Батынков, Владимир Григ, Константин Худяков, а также работы нового поколения художников — Алексея Дьякова, Кати Щегловой, Марины Рин и других. Из известных зарубежных художников будут произведения Бэнкси, Яёи Кусамы, Джеффа Кунса, Даниэля Кавалли, работы классиков итальянского искусства 1970-х – 1980-х годов.

В разделе «Классическое искусство» примут участие более 60 лучших антикварных галерей России, среди них «Частное собрание М. А. Суслова», «Петербург», «Элизиум», «Искусство Востока», «Кутузовский, 22», «Времена», «Русские сезоны», «Русская Усадьба», «Альтруист», «Коллекционеръ» и другие. На их стендах будет представлена живопись и графика Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, Михаила Нестерова, Исаака Левитана, Петра Кончаловского, Давида Бурлюка, Николая Суетина, Александры Экстер и других известных художников.

«Ювелирная улица» объединит стенды с коллекциями сегмента High Jewellery, представляющими более 30 известных российских ювелирных брендов.

13 апреля при поддержке «Ассоциации галерей» (АГА) пройдет ART MOSCOW Forum, на котором эксперты и деятели культуры поделятся своим опытом в сфере арт-бизнеса, меценатства и коллекционирования.

Специальным проектом ярмарки станет ралли на исторических автомобилях «ART MOSCOW. На семи холмах». В автопробеге примут участие более 60 классических автомобилей разных эпох и их владельцы — коллекционеры ретрокаров, знатоки автомобильной истории, журналисты, артисты, бизнесмены и выдающиеся спортсмены. На различных этапах Кубка Российской автомобильной федерации (РАФ) и Кубка Гран Тур принимали участие Михаил Турецкий, Леонид Ярмольник, Оскар Кучера, Родион Газманов, а также бизнесмены Елена Батурина, Григорий Березкин, Михаил Опенгейм, Юрий Припачкин.

Официальный сайт Ярмарки ART MOSCOW/Antique & Art Fair

https://art-moscow.ru/

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