«Ленфильм» погасил задолженность перед Фондом кино в размере более 50 млн рублей

Киностудия «Ленфильм» закрыла долги перед Фондом кино в размере 51 миллиона рублей.

Об этом сообщила пресс-служба киностудии. Поясняется, что средства были выделены на съемки двух фильмов киностудии — исторического детектива «Контрибуция» (2015) режиссера Сергея Снежкина и детектива «Три дня до весны» (2017) Александра Касаткина. Сборы от проката кинолент не позволили студии вернуть эти средства вовремя.

Как пояснили на киностудии, долги перед Фондом кино удалось погасить за счет средств от продажи непрофильного актива — земельного участка на улице Тамбасова.

В конце 2021 года председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук объявил о том, что все поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся предотвращения банкротства петербургской киностудии, выполнены, отмечает ТАСС. По словам гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова, киностудия планирует выйти на безубыточность в 2022 году.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение министерству финансов о выделении 5,5 миллиарда рублей на производство российских фильмов. «Минфину предстоит до 1 апреля обеспечить выделение Минкультуры дополнительных бюджетных средств для предоставления субсидий на производство национальных фильмов. Речь идёт о 5,5 миллиарда рублей, включая 4 миллиарда рублей — Фонду кино», — говорилось в сообщении пресс-службы кабмина.

В декабре «Эксперт» писал, что на развитие отечественного кинематографа российское государство ежегодно выделяет порядка восьми миллиардов рублей, еще столько же — на производство анимационных проектов. Два года назад, до пандемии, выяснилось, что каждый третий фильм, получивший госфинансирование, не окупает госрасходов на производство. Самый кассовый фильм за всю историю — «Холоп» (2019) — собрал 3,1 млрд рублей и 11,5 млн зрителей. Он на втором месте по кассе за всю историю. В первой десятке кинопроката — российские фильмы «Движение вверх», «Т-34» и «Последний богатырь: Корень зла». В двадцатке — пять российских картин; в топ-10 — 11; в сотне — 14.