Минфин раскрыл подробности своей концепции регулирования крипторынка

Минфин России подготовил и внес в правительство РФ проект федерального закона о регулировании криптовалют. Согласно законопроекту, использование цифровых валют рассматривается исключительно как инструмент для инвестиций, а в качестве средства платежа на территории РФ запрещается, говорится в сообщении на сайте Минфина.

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«Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только при условии проведения идентификации клиента. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будут возможны только через банки с использованием банковского счета. Операторы, как и банки, будут обязаны осуществлять комплаенс процедуры и информировать Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Биржи и обменники, которые могут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют, внесут в специальный реестр. Их деятельность будет лицензироваться и контролироваться уполномоченным органом, определенным кабмином. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.

Перед приобретением криптовалюты граждан обяжут пройти онлайн-тестирование. При успешном прохождении тестов они смогут вложить в цифровые валюты до 600 тыс. рублей в год, в противном случае размер вложений будет ограничен 50 тыс. рублей. Квалифицированным инвесторам и юрлицам позволят совершать операции без ограничений.

Законопроект также закрепляет определение цифрового майнинга и предусматривает механизм информирования налоговых органов для осуществления контроля.

В Минфине подчеркнули, что получили предложения Банка России о введении запрета на организацию выпуска и обращения цифровых валют и пообещали учесть их в дальнейшей работе над законопроектом.

Ранее «Эксперт» писал, что ЦБ подготовил законопроекты о запрете на организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты в РФ, а также о штрафах до 1 млн рублей в случае нарушения этих требований. Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях при нарушении этого запрета регулятор предложил закрепить за собой.