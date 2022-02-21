Мировые рынки обвалились на Украине

И европейский, и российский фондовые рынки открывались сегодня в плюсе, но оптимизма хватило ненадолго. Сначала пришли новости о неожиданно сильных экономических данные из еврозоны и Великобритании, но затем пошла сплошная Украина. И хотя то, что читали в России, Европе и США, в деталях очень различалось, оптимизма не внушал ни один набор сообщений. С точки зрения перспектив инвестиций выводы делались во всех странах схожие.
Российские инвесторы узнавали об очередных обстрелах, ходе эвакуации населения ЛНР и ДНР, уничтожении диверсантов и БМП, пришедших с территории Украины. А затем стало известно о заседании Совета безопасности России, на котором обсуждалось предложение признать народные республики. Окончательное решение президент, как известно, пообещал принять сегодня.
Западные инвесторы узнавали о якобы существующих «расстрельных списках», подготовленных Россией для активного использования после оккупации Украины (о них стало известно из некого письма, с которым кто-то где-то как-то ознакомил NBC News). Фейком это западные СМИ не называли — в отличие от российских сообщений. Сообщалось также, что Джо Байден в принципе согласился на встречу с Владимиром Путиным, если «вторжение» не начнется в ближайшие дни, и это, по оценке CNBC, вроде бы прокладывало путь дипломатии.
Но Bloomberg увидел и еще одно препятствие: «Решение признать сепаратистов, скорее всего, сорвет мирные переговоры при посредничестве Европы и приведет к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Западом». С этим, по мнению агентства, связано то, что российские акции в понедельник упали сильнее всего с 2008 года: Индекс РТС — на 17%, а Индекс МосБиржи — на 14%.
Новые антироссийские санкции в этом случае, действительно, весьма вероятны — вне зависимости от того, что происходит на деле и как видит ситуацию каждая из сторон. Стоимость страховки российского долга (кредитно-дефолтные свопы) выросла до максимума с 2016 года. Курс рубля резко снизился, а ставки трейдеров на его дальнейшее падение, по данным Bloomberg, достигли уровня февраля 2015 года.
Но бьет эта ситуация и по Европе с США. Котировки Brent вновь превысили в понедельник $95 за баррель, а при дальнейшем разрастании конфликта вполне могут уйти выше $120. Это удар по бизнесу многих компаний и к тому же серьезный стимул для раскручивания инфляционной спирали.
Неудивительно, что общеевропейский индекс Europe Stoxx 600 упал в понедельник на минимальный уровень с 6 октября, а германский DAX — с марта 2021 года. Упали бы и американские акции, но в США в понедельник отмечают Президентский день, так что торгов ими не велось. Однако фьючерсы на американские индексы находятся глубоко в «красной зоне», что предвещает очень непростой вторник.