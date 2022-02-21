Мировые рынки обвалились на Украине

И европейский, и российский фондовые рынки открывались сегодня в плюсе, но оптимизма хватило ненадолго. Сначала пришли новости о неожиданно сильных экономических данные из еврозоны и Великобритании, но затем пошла сплошная Украина. И хотя то, что читали в России, Европе и США, в деталях очень различалось, оптимизма не внушал ни один набор сообщений. С точки зрения перспектив инвестиций выводы делались во всех странах схожие.

Российские инвесторы узнавали об очередных обстрелах, ходе эвакуации населения ЛНР и ДНР, уничтожении диверсантов и БМП, пришедших с территории Украины. А затем стало известно о заседании Совета безопасности России, на котором обсуждалось предложение признать народные республики. Окончательное решение президент, как известно, пообещал принять сегодня.