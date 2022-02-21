Назван лучший восстановить засекреченный текст

Специалист по безопасности Дэн Петро назвал способ расшифровки секретных текстовых сообщений, сообщает издание Bleeping Computer.

Эксперт по безопасности компании Bishop Fox сказал, что ему удалось полностью восстановить текст, скрытый с помощью метода пикселизации, когда символы становятся нечитаемыми. Пикселизация или другие подобные методы пользователи зачастую используют для сокрытия информации от посторонних лиц. Петро отметил, что восстановить текст можно с помощью специальных алгоритмов, и описал методику в своем блоге.

Специалист по безопасности отметил, что пикселизация, размытие и другие способы защиты информации могут оказаться неэффективными, если наблюдатель обратится к новым технологиям. В связи с этим Дэн Петро рекомендовал наносить на текст монохромные полосы, которые будут надежно перекрывать символы в сообщении.

«Суть в том, что когда вам нужно отредактировать сообщение, используйте черные полосы, покрывающие весь текст. Никогда не ссылайтесь ни на что другое. Никаких пикселизаций, размытия, завихрений и прочего», - отметил автор.

В начале февраля эксперты ESET объявили, что Россия стала мировым лидером по количеству краж паролей к концу 2021 года. Преступники часто прибегают к фишингу и вишингу, а также крадут ценную информацию с помощью компьютерных вирусов, отметили в компании.