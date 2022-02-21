Нефтяные гиганты предпочли рекордный buyback зеленой энергетике

Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные компании Bernstein Research, семь крупных нефтяных компаний, включая BP, Shell, ExxonMobil и Chevron, собираются в этом году вернуть акционерам 38 млрд долларов за свои акции. Инвестиционный банк RBC Capital Markets считает, что нефтяные гиганты собираются выделить на покупку акций еще больше – 41 млрд долларов.

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Это почти вдвое больше 21 млрд долларов, потраченных ими на выкуп акций в 2014 году, когда цена барреля нефти была в районе 100 долларов. И это самые большие деньги на программу выкупа акций с 2008 года, т.е. почти за полтора десятилетия.

Новость свидетельствует о том, что у энергетиков сейчас все в полном порядке благодаря вернувшемуся высокому спросу на энергоносители и отмене правительствами большинства стран ограничений, связанных с коронавирусной пандемией. Особенно радуют энергетиков цены на газ, который уже полгода продается на рекордных уровнях.

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Нефтяники тоже не в накладе: цены на нефть сейчас находятся на семилетнем максимуме. Они превысили 90 долларов за баррель и, по мнению многих экспертов, без особых проблем достигнут психологического уровня в 100 долларов за «бочку». В результате у перечисленных выше нефтяных гигантов, а также у TotalEnergies, Eni и Equinor сейчас высокие прибыли.

Многие банки, в том числе и Banks including Goldman Sachs, ожидают, что цена барреля нефти Brent превысит в 2022 году 100 долларов за баррель, а в случае реализации военного сценария на Украину будет и еще выше.

«Сектор (нефтегазовый) уже давно не находился в такой отличной форме, — приводит FT слова аналитика RBC Capital Markets Бирая Боркатарии. — Весь вопрос сейчас заключается в том, как долго продлится этот цикл».

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Слабые результаты, показанные акциями энергетических компаний во время пандемии, позволили их руководству прийти к выводу, что сейчас они недооценены и что самое время выкупать их обратно. Ожидается, что выкуп акций возглавит в 2022 году Shell, который, по данным RBC и Bernstein, намерен потратить на акции более чем 12 млрд долларов. Причем, более трех четвертей этих средств, а именно не менее 8,5 млрд долларов планируется, как заявили в начале февраля в самом Shell, израсходовать уже в первой половине года. На выкуп акций будут направлены и 5,5 млрд долларов, вырученные от продажи активов Shell в Пермианском бассейне.

Chevron в 2021 году уже выкупил акции на 1,4 млрд долларов. Представитель компании заявил, что в этом году предполагается купить акций на 3-5 миллиардов.

Давление на нефтегазовые компании с целью сократить выбросы в атмосферу вредных веществ и, в первую очередь, двуокиси углерода, а также неуверенность в сохранении в будущем высокого спроса на энергоносители заставляют энергетиков осторожничать и вкладывать в производство меньше средств.

Естественно, у выкупа акций есть критики. Они говорят, что эти деньги можно было бы с большей пользой потратить на переход к чистым источникам энергии, то есть на борьбу с изменениями климата. Так, BP собирается выкупить своих акций у акционеров в этом году на 4 млрд долларов, а в прошлом акций купили на 3,2 млрд долларов. Суммарные же расходы его низкоуглеродного подразделения были в прошлом году вдвое ниже — 1,6 млрд долларов.

Напомним, что 2021 год стал для ВР лучшим за 8 лет, а у Chevron и Exxon самая высокая прибыль с 2014 года.

Кроме выкупа акций, энергетики планируют выплатить акционерам приблизительно 50 млрд долларов и в виде дивидендов. Причем, по словам Боркатарии, размеры дивидендов в 2022 году в случае дальнейшего роста цен на энергоносители могут быть еще выше.

В 2008 году размеры выкупа акций достигли рекордных 46 млрд долларов, главным образом, благодаря Exxon. В 2006-2008 годах Exxon, тогда крупнейшая компания по рыночной капитализации, слившаяся в 1999 году с Mobil, выкупала ежегодно акций почти на 30 млрд долларов.