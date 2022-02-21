«Новатэк» начал разрабатывать идею реализации проекта «Обский СПГ» в комплексе с «Обским ГХК»

Следующим проектом по производству сжиженного природного газа «Новатэка» после «Арктик СПГ-2» станет «Обский СПГ» в Сабетте.

Как пишет «Коммерсантъ», компания отказалась от идеи создавать этот завод на базе российской технологии «арктический каскад». Объект построят на плавучей платформе по такой же технологии, что была использована для «Арктик СПГ-2».

Сообщается, что участием в проекте интересуется французская Total. «У компании есть право вхождения во все будущие СПГ-проекты "Новатэка" на Ямале и Гыдане на 10%», — отмечает издание.

Уточняется, что речь идет о линии мощностью 6,6 млн тонн с вводом в эксплуатацию 2026-2027 годах.

Ранее председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон заявлял, что компания не удовлетворена работой четвертой линии «Ямал СПГ», запуск которой приходилось откладывать несколько раз, и собирается предъявить финансовые претензии к поставщикам оборудования.

Вместе с обсуждением нового СПГ-проекта в Сабетте «Новатэк» рассматривает возможность запуска производства аммиака, пишет «Коммерсантъ». Проект Обского ГХК с двумя линиями мощностью 2,2 млн тонн «голубого» аммиака в год с возможностью расширения в настоящий момент находится на стадии предпроектных работ.

Предполагалось, что решение по Обскому ГХК может препятствовать расширению производства СПГ в Сабетте из-за нехватки ресурсной базы, однако в 2021 году «Новатэк» получил лицензии еще на два месторождения в регионе. «Мы получили в 2021 году две новые лицензии — Арктическое и Нейтинское — со значительными запасами, где мы сейчас ведем уточнения. И мы объединяем в единый производственный комплекс вместе с имеющимися у нас Западно-Сеяхинским и Верхнетиутейским месторождениями. Это нам позволит реализовывать газохимический проект, конкретно в этом году мы говорим о проекте аммиака, и так как это четыре месторождения, возможность по объему добычи позволяет принятие решения и по будущим проектам СПГ», — рассказал председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.

Запасы Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений (по категориям С1+С2) составляют примерно 350 млрд кубометров, запасы Арктического и Нейтинского (по С1+С2) — 413 млрд кубометров. По словам Артема Лебедского-Тамбиева из Vygon Consulting, для производства всей заявленной продукции «Новатэка» потребуется 12,5 млрд кубометров газа в год — таким образом, запасов четырех месторождений хватит и на реализацию СПГ-проекта в Саббете, и на Обский ГХК.

ПАО «Новатэк» — одна из крупнейших российских компаний, занимающаяся добычей природного газа. В 2021 году выручка «Новатэка» выросла на 62,5% и составила 1 156,7 млрд рублей. Нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 748,3 млрд рублей, увеличившись на 90,9% по сравнению с 2020 годом. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2021 года составила 432,9 млрд рублей. Это в 6,4 раза больше, чем в 2020-м.