«Перекресток впрок» могут объединить со «СберМегаМаркетом»

Онлайн-гипермаркет «Перекресток впрок» может быть присоединен к бизнесу электронной коммерции «Сбера».

Как пишет ТАСС, Сбер и X5 в настоящий момент обсуждают расширение сотрудничества, что предполагает совместные проекты в области электронной коммерции. При этом основной фокус X5 в этом направлении будет направлен на развитие сервисов быстрой доставки продуктов.

«Сервис большой закупки с широким ассортиментом "Перекресток впрок" может быть присоединен к бизнесу электронной коммерции "Сбера" и развиваться внутри его экосистемы, в частности, внутри маркетплейса "СберМегаМаркет"», — приводит агентство сообщение пресс-службы Сбера.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Сбер начинает масштабную реорганизацию: в ближайшие месяцы он создаст новый холдинг e-commerce, в котором объединит «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЛогистику», «Сбер Еаптеку», «СММ Ретейл» и свою долю в совместном с VK предприятии. Новая структура будет называться «О2О-холдинг», его возглавит зампред правления Сбера Лев Хасис. Смысл выделения сервисов в единый холдинг в том, чтобы обеспечить лучший клиентский опыт и синергию между сервисами и упрочить позиции Сбера на рынке электронной коммерции, объясняют в банке. Выделение e-commerce-холдинга и сопутствующая реорганизация позволят Сберу упорядочить свои активы в сфере электронной коммерции, а также нефинансовые сервисы, которыми госбанк активно обзаводился в последние годы. Так, крупнейшими e-commerce-компаниями у него являются «СберМаркет» и «СберМегаМаркет». Первый — сервис по заказу продуктов питания на дом, работающий с крупными торговыми сетями. Второй — классический маркетплейс.